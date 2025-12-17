Yanina Latorre expuso un nuevo episodio que salpica al marido de Maru Botana: "Una famosa..."

En ese sentido, Fefe Bongiorno leyó un fragmento del escrito judicial que apunta tanto contra Solá como contra la cocinera: "Si bien apunta contra él también, la denuncia es bastante fuerte contra ella. En un momento, de hecho, cierra diciendo: 'La acosaron, la humillaron y le causaron daño psicológico que hasta hoy no ha podido superar. Botana y Solá se esconden detrás de una sociedad junto a otras personas humanas para evadir el fisco y a los organismos de la seguridad social, tener trabajadores fuera de todo registro y evitar afrontar sus obligaciones como empleadores'".

El panel continuó analizando el caso. "Bueno, debe tener mucha data la chica, por eso le pusieron 50 palos", opinó Latorre sobre el monto reclamado en la demanda. Por su parte, Sabrina Rojas, invitada al programa, sumó su reflexión: "Igual te digo que aunque sean un boliche que un hombre llegue a incomodarte es porque es un montón".

Quién es Bernardo Solá

Maru Botana, reconocida cocinera y conductora de la televisión argentina, comparte su vida con Bernardo Solá, con quien está casada desde 1997. A lo largo de más de veinte años de matrimonio, formaron una familia numerosa con ocho hijos y construyeron un proyecto en común.

A diferencia de Maru, que siempre estuvo expuesta a las cámaras, Bernardo eligió mantenerse lejos de la atención mediática. Su rol ha sido el de acompañar a su esposa en cada etapa, brindándole apoyo tanto en los momentos felices como en los más difíciles. Juntos atravesaron desde anécdotas de pareja hasta situaciones dolorosas, siempre sosteniendo su vínculo.

El matrimonio tuvo ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo. Este último falleció en 2008, víctima de una muerte súbita cuando apenas tenía seis meses, un hecho que marcó profundamente a la familia.

Bernardo, que se recibió como ingeniero agrónomo, fue quien se animó a dar el primer paso en la relación con Maru. “Me conquistó con la comida y otras muchas cosas más”, recordó años atrás Solá durante una entrevista en el programa de Susana Giménez, donde habló sobre cómo comenzó su historia de amor con la cocinera.