¿Quién es la reconocida periodista deportiva que fue encontrada muerta junto a su pareja?

Tras casarse en 2021, Chambers comenzó a enseñar periodismo audiovisual en Thompson High School, en Alabaster, Alabama, donde dirigió y asesoró proyectos de televisión y cine, impulsando el periodismo estudiantil. Fue reconocida en 2024 como “Advisor of the Year” por la Alabama Scholastic Press Association y bajo su tutela los alumnos recibieron premios y reconocimientos estatales.

A pesar de su dedicación como docente, Chambers continuó colaborando como reportera freelance, especialmente en fútbol americano, y participaba en maratones, incluyendo tres ediciones del Boston Marathon.

El superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster, Dr. Wayne Vickers, se lamentó por el suces: “Christina fue una parte muy querida de la familia Warrior. Su entrega a los estudiantes y su pasión por el periodismo deportivo dejó una huella imborrable”, indicó.

Desde su trabajo en Blue Cross and Blue Shield of Alabama, donde estaba en el departamento de comunicaciones corporativas, también se destacó su calidez y capacidad de inspirar a quienes la rodeaban. Sophie Martin, directora de comunicaciones, declaró: “Christina fue una colega muy querida, cuya personalidad afectuosa conmovió a todos. La extrañaremos profundamente”.

Quién era el esposo de la periodista deportiva que fue encontrada muerta

Johnny Rimes, esposo de Chambers, trabajaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company, donde acumuló casi 14 años de trayectoria.

Su hijo Constantine, de tres años, se encuentra bajo resguardo familiar tras la intervención policial.