¿Quién es la reconocida periodista deportiva que fue encontrada muerta junto a su pareja?
Consternación por la pareja que fue encontrada sin vida en su residencia. Su hijo de 3 años resultó ileso y quedó bajo el cuidado de un familiar.
Christina Chambers, una reconocida periodista deportiva de televisión, y su esposo Johnny Rimes fueron encontrados sin vida este martes en su residencia en Hoover, Alabama, en Estados Unidos.
Christina Chambers, una reconocida periodista deportiva de televisión, y su esposo Johnny Rimes fueron encontrados sin vida este martes en su residencia en Hoover, Alabama, en Estados Unidos. Las autoridades investigan un posible asesinato seguido de suicidio.
La policía local respondió a un llamado al 911 realizado por un familiar que encontró a la pareja inconsciente en su hogar. Ambos presentaban heridas de bala y fueron declarados fallecidos en el lugar. Según informó el Departamento de Policía de Hoover, el hijo de tres años de la pareja estaba ileso y quedó bajo cuidado familiar.
La investigación sigue en curso, aunque los indicios apuntan a un caso de violencia doméstica.
Quién era Chambers, la periodista deportiva que fue encontrada muerta
Chambers, de 36 años, se graduó en periodismo en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB) en 2011, donde también integró el equipo de atletismo. Comenzó su carrera en WLTZ NBC38 de Georgia y en Comcast Sports Southeast, cubriendo deportes universitarios y colaborando con Auburn University. En noviembre de 2015 se incorporó a WBRC, filial de Fox en Birmingham, como reportera deportiva, destacándose en el segmento “Sideline” y consolidándose como una figura reconocida en la cobertura de deportes de secundaria y universitarios en Alabama y Georgia.
Tras casarse en 2021, Chambers comenzó a enseñar periodismo audiovisual en Thompson High School, en Alabaster, Alabama, donde dirigió y asesoró proyectos de televisión y cine, impulsando el periodismo estudiantil. Fue reconocida en 2024 como “Advisor of the Year” por la Alabama Scholastic Press Association y bajo su tutela los alumnos recibieron premios y reconocimientos estatales.
A pesar de su dedicación como docente, Chambers continuó colaborando como reportera freelance, especialmente en fútbol americano, y participaba en maratones, incluyendo tres ediciones del Boston Marathon.
El superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster, Dr. Wayne Vickers, se lamentó por el suces: “Christina fue una parte muy querida de la familia Warrior. Su entrega a los estudiantes y su pasión por el periodismo deportivo dejó una huella imborrable”, indicó.
Desde su trabajo en Blue Cross and Blue Shield of Alabama, donde estaba en el departamento de comunicaciones corporativas, también se destacó su calidez y capacidad de inspirar a quienes la rodeaban. Sophie Martin, directora de comunicaciones, declaró: “Christina fue una colega muy querida, cuya personalidad afectuosa conmovió a todos. La extrañaremos profundamente”.
Quién era el esposo de la periodista deportiva que fue encontrada muerta
Johnny Rimes, esposo de Chambers, trabajaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company, donde acumuló casi 14 años de trayectoria.
Su hijo Constantine, de tres años, se encuentra bajo resguardo familiar tras la intervención policial.