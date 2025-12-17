Festejaron el robo a una jubilada y la muerte de sus perros: terminaron detenidos

Embed

El segundo indicio resultó decisivo. El teléfono robado a la jubilada volvió a registrar actividad tras el hecho, ya con una nueva tarjeta SIM. El impacto de antena ubicó el aparato en El Pato, el mismo sector donde se había perdido el rastro de la camioneta. Con esos datos, el fiscal ordenó un allanamiento el 23 de octubre de 2023.

En ese procedimiento fue identificado Santín en un domicilio vinculado a antiguos registros de impuestos. Allí, los investigadores secuestraron un celular que terminaría siendo la prueba central del expediente. A partir de pericias que se e

xtendieron durante casi dos años, se logró reconstruir el rol de ambos sospechosos y avanzar con los pedidos de captura.

Esta semana, finalmente, brigadas de la DDI platense montaron un operativo en El Pato y detuvieron a “El Caco” y “Cartucho” cuando llegaban a sus viviendas.

El análisis del teléfono incautado fue determinante. En la memoria del aparato, los peritos hallaron un video grabado el mismo día del robo, en el que se escucha a un hombre gritar: “¡Vamoooos, guachoooo!”. Para los investigadores, se trata de un festejo posterior al asalto. También se encontraron imágenes del dinero presuntamente robado y audios de WhatsApp en los que se relataba el hecho.

Ese material permitió, además, identificar plenamente a Nievas como el segundo implicado. Ambos detenidos deberán prestar declaración indagatoria en las próximas horas.