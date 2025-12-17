Festejaron el robo a una jubilada y la muerte de sus perros: terminaron detenidos

Facundo Favio Santín, conocido como “El Caco”, y Walter Gustavo Nievas, alias “Cartucho”, fueron detenidos este martes por la DDI de La Plata, acusados de protagonizar una violenta entradera contra una jubilada de 80 años en City Bell.
Facundo Favio Santín y Walter Gustavo Nievas fueron detenidos por la DDI de La Plata acusados de asaltar a una jubilada de 80 años mientras dormía.
Facundo Favio Santín, conocido como “El Caco”, y Walter Gustavo Nievas, alias “Cartucho”, fueron detenidos este martes por la DDI de La Plata, acusados de protagonizar una violenta entradera contra una jubilada de 80 años en City Bell.
El asalto ocurrió en septiembre de 2023, aunque recién ahora la investigación permitió llegar a los sospechosos. Según la denuncia, los delincuentes irrumpieron en la vivienda cerca de la 1 de la madrugada, mientras la mujer dormía. La golpearon, la maniataron y la amordazaron, además de amenazarla de muerte para exigirle dinero.
En la Comisaría 10ª de City Bell, la víctima relató que le sustrajeron todos sus ahorros: 9.000 dólares, 50.000 pesos y su teléfono celular Samsung. Recién varias horas después logró liberarse por sus propios medios. Al salir de la casa, se encontró con una escena aún más devastadora: sus perros estaban muertos en el jardín. De acuerdo a su testimonio, habían sido envenenados por los asaltantes.
La causa quedó en manos de la UFI N°6 de La Plata. El primer avance clave surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad, que permitieron identificar el vehículo utilizado para escapar: una Citroën Berlingo verde, con vidrios polarizados. El recorrido fue reconstruido cámara por cámara hasta perderse en la zona de El Pato, en el partido de Berazategui.
El segundo indicio resultó decisivo. El teléfono robado a la jubilada volvió a registrar actividad tras el hecho, ya con una nueva tarjeta SIM. El impacto de antena ubicó el aparato en El Pato, el mismo sector donde se había perdido el rastro de la camioneta. Con esos datos, el fiscal ordenó un allanamiento el 23 de octubre de 2023.
En ese procedimiento fue identificado Santín en un domicilio vinculado a antiguos registros de impuestos. Allí, los investigadores secuestraron un celular que terminaría siendo la prueba central del expediente. A partir de pericias que se e
xtendieron durante casi dos años, se logró reconstruir el rol de ambos sospechosos y avanzar con los pedidos de captura.
Esta semana, finalmente, brigadas de la DDI platense montaron un operativo en El Pato y detuvieron a “El Caco” y “Cartucho” cuando llegaban a sus viviendas.
El análisis del teléfono incautado fue determinante. En la memoria del aparato, los peritos hallaron un video grabado el mismo día del robo, en el que se escucha a un hombre gritar: “¡Vamoooos, guachoooo!”. Para los investigadores, se trata de un festejo posterior al asalto. También se encontraron imágenes del dinero presuntamente robado y audios de WhatsApp en los que se relataba el hecho.
Ese material permitió, además, identificar plenamente a Nievas como el segundo implicado. Ambos detenidos deberán prestar declaración indagatoria en las próximas horas.