La desgarradora despedida de la familia del militar que se mató en la Quinta de Olivos: "Siempre en mi corazón"

Los mensajes, acompañados por fotos del joven con uniforme del Ejército Argentino, reflejaron la conmoción que generó la noticia en su entorno más cercano.

Familiares y allegados de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que murió el martes por la mañana en la Quinta de Olivos, expresaron su dolor en su despedida a través de redes sociales tras el trágico episodio. Los mensajes, acompañados por fotos del joven con uniforme del Ejército Argentino, reflejaron la conmoción que generó la noticia en su entorno más cercano.

Qué dolor que dejaste, Rodri. Te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo, mi soldado”, escribió una de sus tías junto a una imagen del joven. Otras publicaciones incluyeron mensajes como “te voy a extrañar, Rodri” y “descansá en paz, sobrino”.

Hoy hay mucho dolor en mi corazón y mi alma llora de tristeza por tu partida, Rodrigo Gómez”, expresó otra familiar, acompañando el mensaje con emojis de llanto, una paloma y una cinta negra en señal de duelo.

Familiares de Rodrigo Gómez lo despidieron en redes sociales. (Foto: captura de Instagram y Facebook).

Quién era Rodrigo Gómez, el soldado que murió en la Quinta de Olivos

Rodrigo Gómez tenía 21 años, era oriundo de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Al momento del hecho, cumplía tareas de seguridad dentro del predio de la Quinta de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información difundida, el joven dejó una carta de despedida dirigida a su familia, en la que también hacía referencia a problemas económicos. Su historial crediticio registraba hacia octubre una deuda aproximada de 1,8 millones de pesos, correspondiente a compromisos con distintas entidades financieras y bancarias.

Familiares de Rodrigo Gómez lo despidieron en redes sociales. (Foto: captura de Instagram y Facebook).

La investigación y el comunicado oficial

Desde Presidencia de la Nación confirmaron que el soldado se quitó la vida con un disparo en la cabeza, utilizando su arma larga reglamentaria FAL. El cuerpo fue hallado por un compañero en uno de los puestos internos del predio.

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, señalaron en el comunicado oficial emitido por Casa Rosada.

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias y esclarecer las circunstancias del hecho. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del procedimiento judicial.

