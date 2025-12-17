La desgarradora despedida de la familia del militar que se mató en la Quinta de Olivos: "Siempre en mi corazón"

De acuerdo con la información difundida, el joven dejó una carta de despedida dirigida a su familia, en la que también hacía referencia a problemas económicos. Su historial crediticio registraba hacia octubre una deuda aproximada de 1,8 millones de pesos, correspondiente a compromisos con distintas entidades financieras y bancarias.

familiares-de-rodrigo-gomez-lo-despidieron-en-redes-sociales-foto-captura-de-instagram-y-facebook-LBVZCQT3K5D4BGB2A65OGX67CE Familiares de Rodrigo Gómez lo despidieron en redes sociales. (Foto: captura de Instagram y Facebook).

La investigación y el comunicado oficial

Desde Presidencia de la Nación confirmaron que el soldado se quitó la vida con un disparo en la cabeza, utilizando su arma larga reglamentaria FAL. El cuerpo fue hallado por un compañero en uno de los puestos internos del predio.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, señalaron en el comunicado oficial emitido por Casa Rosada.

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias y esclarecer las circunstancias del hecho. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del procedimiento judicial.