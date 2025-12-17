Detuvieron al principal acusado del crimen de Marcos Cousiño

El crimen ocurrió el 22 de julio, alrededor de las 19, en una vivienda de la calle Sicilia, en el barrio General Pueyrredón. Según reconstruyeron los investigadores, el atacante llegó al lugar a bordo de una motocicleta 110 cc, llamó tocando palmas y, cuando Cousiño salió a la vereda, le disparó tres veces. Los proyectiles impactaron en el cuello, el abdomen y la pierna derecha.
Luego del ataque, el agresor escapó rápidamente. Gravemente herido, Cousiño logró ingresar a la vivienda para pedir auxilio a su pareja y a una amiga que se encontraba allí. Minutos después, un vecino lo trasladó en un vehículo particular al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende, donde murió poco tiempo más tarde debido a la gravedad de las lesiones.
Desde el inicio de la causa, los testimonios recolectados permitieron descartar la hipótesis de robo. La investigación se orientó hacia un ajuste de cuentas, ya que la pareja de la víctima señaló a su ex como posible autor del crimen y dio cuenta de conflictos previos.
La causa quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la UFI N°4 de Mar del Plata. Durante los meses siguientes, personal de la DDI local incorporó nuevos testimonios, analizó imágenes de cámaras de seguridad y sumó pruebas obtenidas en la escena del hecho, donde se secuestró un proyectil calibre .32 y documentación considerada relevante.
Con el avance de las pericias y el análisis de las imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso: A.S.G., de 34 años, ex pareja de la actual novia de Cousiño.
En la madrugada de este miércoles, los efectivos realizaron dos allanamientos en la ciudad, uno en una vivienda de la calle Bolivia y otro en 3 de Febrero. En este último domicilio fue detenido el acusado. Durante el procedimiento, también se secuestraron dos teléfonos celulares.
A.S.G. quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanece a la espera de ser indagado. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Tras conocerse la detención, familiares de la víctima expresaron su alivio. Una sobrina de Cousiño escribió: “Lo va a pagar todo el hdp ese... Vas a descansar en paz tío. Al fin algo bueno, después de tanta mierda. Te extraño todos los días, no puedo creer que ya no estás acá. Pero vas a descansar en paz. Te amo eternamente”.
La hija de la víctima también se manifestó en redes sociales y recordó el reclamo que sostuvo durante meses. “Esta rata que me arranco a mi papá como un cobarde, me lo mató como a un perro, sin medir palabras, y anda suelto como si nada. No puede ser que esté entre nosotros, es un peligro”, había publicado tras el crimen.
Antes del operativo de este miércoles, la familia había anunciado una movilización a la sede judicial prevista para este jueves por la mañana.