Detuvieron al principal acusado del crimen de Marcos Cousiño

La causa quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la UFI N°4 de Mar del Plata. Durante los meses siguientes, personal de la DDI local incorporó nuevos testimonios, analizó imágenes de cámaras de seguridad y sumó pruebas obtenidas en la escena del hecho, donde se secuestró un proyectil calibre .32 y documentación considerada relevante.

Con el avance de las pericias y el análisis de las imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso: A.S.G., de 34 años, ex pareja de la actual novia de Cousiño.

vícima cousiño

En la madrugada de este miércoles, los efectivos realizaron dos allanamientos en la ciudad, uno en una vivienda de la calle Bolivia y otro en 3 de Febrero. En este último domicilio fue detenido el acusado. Durante el procedimiento, también se secuestraron dos teléfonos celulares.

A.S.G. quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanece a la espera de ser indagado. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tras conocerse la detención, familiares de la víctima expresaron su alivio. Una sobrina de Cousiño escribió: “Lo va a pagar todo el hdp ese... Vas a descansar en paz tío. Al fin algo bueno, después de tanta mierda. Te extraño todos los días, no puedo creer que ya no estás acá. Pero vas a descansar en paz. Te amo eternamente”.

La hija de la víctima también se manifestó en redes sociales y recordó el reclamo que sostuvo durante meses. “Esta rata que me arranco a mi papá como un cobarde, me lo mató como a un perro, sin medir palabras, y anda suelto como si nada. No puede ser que esté entre nosotros, es un peligro”, había publicado tras el crimen.

Antes del operativo de este miércoles, la familia había anunciado una movilización a la sede judicial prevista para este jueves por la mañana.