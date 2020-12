Cinthia Fernández defenestró a su ex, Matías Defederico: "No sirve..."

Fernández

Tras el enojo de Cinthia Fernández con su ex, el futbolista Matías Defederico, por irse unos días de vacaciones tras haberle cortado la obra social de sus hijas y de ella, ahora opinó fuerte sobre él.

La morocha aseguró que el futbolista es muy desprolijo en el cuidado de las pequeñas, no solo le debe plata de la manutención sino tampoco saludó a sus hijas para su cumpleaños: “nunca sirvió para nada”, dijo al ciclo “Hay que ver”, de El Nueve.

El notero de ese programa le dijo que mantuvo una charla con el futbolista en la que le dijo que está “ordenando las cosas”, esa frase irritó a la panelista. “Negociaron sobre la deuda y los derechos de mis hijas, pensando que yo necesitaba la plata ya. Tengo todo el tiempo del mundo porque yo laburo muy bien y están muy bien las nenas gracias a mí, solita”, dijo Cinthia.

“Siempre estuvo lejos, si cuando está con las nenas está todo el tiempo con el celular y la PlayStation. Es lo único que sabe hacer. Siempre estuvo lejos. Estar cerca, papi, es en cuarentena, que estuvo todo el tiempo al pedo, decir ‘hagamos las clases, repartamos las tareas, ocupémonos porque vos estás tapada de laburo, complementémonos’. (…) No confundamos. No sirve ni sirvió para nada nunca”, sostuvo.

“Cada cosa que hace tiene sus repercusiones. Si yo me quedo sin obra social, no me callo. No me calla más. (…) Si quiere tranquilidad, primero la tiene que tener judicialmente. Si yo tengo ganas de decir que es un hijo de p... como lo digo, lo voy a hacer”, cerró la morocha hecha una furia.