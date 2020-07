Consejos para ver Mandalorian online, la serie de Disney Plus que es sensación

Star Wars nunca deja de sorprender. Llegó la serie ambientada después de los sucesos del sexto episodio: The Return of The Jedi.

El primer episodio sorprendió a todos los fanáticos de la saga de Star Wars con la aparición de un bebé Yoda. De ahí en más, muchos buscan cómo ver Mandalorian online, la producción de Disney Plus que no dejó de capturar espectadores.

Para ver Mandalorian online, es necesario acceder a la plataforma de Disney, la cual puede descargarse a través de Play Store y App Store.

Creada por George Lucas, la serie está ambientada años después de los eventos ocurridos en El retorno del Jedi y se propone seguir la vida de un pistolero solitario en los confines de la galaxia que viaja lejos de la autoridad de la Nueva República. Después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden la producción propone un mundo lleno de aventura y fantasía

Respecto a la ubicación de la serie frente a la trilogía, el creador Jon Favreau, explicó a EW que “Es como después de la caída del Imperio Romano o cuando no tienes un shogunato centralizado en Japón, y, por supuesto, en el Viejo Oeste cuando no había ningún gobierno en las áreas que aún no se habían establecido.”

El origen

La serie El Mandaloriano recibe este nombre debido a que el protagonista Pedro Pascal interpretado por Din Djarin pertenece a un grupo de personas nómadas y mercenarios llamados mandalorianos. Pistolero solitario y cazarrecompensas mantiene una relación con con los habitantes del planeta Mandalorian y portan una armadura muy característica del lugar. Grandes tomas se esperan de este actor quien, irrumpió en la pantalla chica, con su trabajo en Juego de Tronos y Narcos.

Ideal para verdaderos fanáticos la serie promete cumplir grandes expectativas. “Estoy tratando de evocar la estética no solo de la trilogía original sino de la primera película. No solo la primera película, sino el primer acto de la primera película. ¿Cómo fue en Tatooine? ¿Qué estaba pasando en esa cantina? Eso me había fascinado desde que era un niño, y me encanta la idea del lado más oscuro y extraño de Star Wars, el aspecto Mad Mad de Star Wars”. Esto comentaba Jon Favreau, escritor y productor de la serie, en relación a qué esperar de este desarrollo.

Disney recurrió nada más y nada menos que a Jon debido a su gran éxito como Director de Iron Man, de la última versión de El Libro de la Selva y la adaptación moderna del Rey León. Nombrar estos grandes clásicos de todos los tiempos amados por fanáticos de Marvel y Disney hacen que las expectativas para esta producción no dejen de elevarse.

Consejos para ver Mandalorian

Uno de los principales consejos para seguir y entender la serie es haber visto las películas de la saga con anterioridad. Es de público conocimiento que Star Wars crea sus propios nombres, mundos y creencias a lo largo de las películas. Por eso, entender el contexto y los lineamientos de las producciones hará mucho más jugoso la visualización de Mandalorian.

Esta serie que según The New York Time costó 100 millones de dólares para realizar 10 capítulos cuenta la historia para miembros de todas las edades. Estuvo filmada casi en su totalidad en Los Ángeles utilizando una nueva tecnología conocida como arte escénico el cual utiliza un motor de videojuego para crear los tan anhelados efectos especiales. Directora de la serie Bryce Dallas Howard habló sobre la producción comentando que existió una gran colaboración entre directores y productores por lo que la serie es el resultado de grandes ideas.

Debido a la gran inversión de capital otro gran consejo para grandes y chicos es prestar atención y disfrutar los trajes y la escenografía muy detallista e innovadora. Estos elementos son herramientas características de Disney que siempre buscan destacar en cada producción que realizan.

En este sentido, la música que acompaña a las escenas no se queda atrás. Ludwig Göransson, compositor de la música de la Pantera Negra, fue el individuo convocado para crear el soundtrack de esta producción. Tal cual informó Favreau a Los Ángeles Times buscó música “un poco más valiente, un poco más inquieta y un poco más orientada a la tecnología, algo que se sintiera mitad tecnológico, mitad clásico.” Teniendo como puntapié de inspiración este concepto, el sonido tendrá como elementos protagonistas música de orquesta e instrumentos electrónicos.

El futuro

Para todos los fanáticos de la nueva producción de Disney existen dos buenas noticias. En primer lugar como ya anunció Jon Favreau la segunda temporada de Mandalorian se encuentra en marcha y, de acuerdo con Alan Horn el CCo de The Walt Disney Company, dijo que si la serie demostraba ser un éxito quizás podrían adaptarla a una película para Disney Plus o inclusive a un estreno cinematográfico. En este sentido, Mandalorian parece un fenómeno que guarda consigo muchas nuevas sorpresas para los fans de Star Wars.