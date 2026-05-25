En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Calendario
ANSES
Previsional

Calendario ANSES JUNIO 2026: cuándo cobro el aguinaldo y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. El calendario incluirá el haber actualizado por movilidad y el medio aguinaldo, con cambios en las fechas debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo de mitad de mes.

Banner Seguinos en google DESK
Calendario ANSES JUNIO 2026: cuándo cobro el aguinaldo y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya tiene definido el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. El cronograma incluye el depósito del haber mensual actualizado y también el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Leé también ANSES activa el pago del aguinaldo: el monto que recibirán jubilados y pensionados en junio
ANSES activa el pago del aguinaldo: el monto que recibirán jubilados y pensionados en junio

Como ocurre habitualmente con las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los pagos se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, durante junio habrá modificaciones en las fechas debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo previsto para la mitad del mes.

El organismo previsional dividirá nuevamente el cronograma en grupos para garantizar una acreditación ordenada de los haberes. En primer lugar cobrarán los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo, uno de los sectores con mayor cantidad de beneficiarios dentro del sistema.

Además del incremento mensual que se aplicará sobre las jubilaciones, los titulares recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Este extra representa un alivio económico importante para millones de adultos mayores en medio del aumento sostenido del costo de vida.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026

Según informó la ANSES, el calendario para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

El cronograma presenta una interrupción luego del pago a los documentos terminados en 4, debido al fin de semana largo y a los feriados nacionales programados para esa semana. Por ese motivo, los depósitos se retomarán el martes 16 de junio.

Qué incluye el pago de junio para jubilados y pensionados

Durante junio, los beneficiarios cobrarán dos conceptos en una misma acreditación:

  • El haber mensual con actualización por movilidad.
  • El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año. En el caso de jubilados y pensionados, el monto suele depositarse junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es mantener el esquema de pagos unificado para evitar demoras y facilitar la acreditación automática en las cuentas bancarias de cada titular.

Calendario_ANSES

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de la ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultar el calendario oficial publicado por el organismo.

También es posible revisar la información desde la aplicación oficial o mediante atención telefónica. Allí se detalla no solo la fecha de acreditación, sino también la entidad bancaria asignada y el monto estimado a percibir durante el mes.

Qué pasará con las jubilaciones en el segundo semestre

Con la llegada de junio también se cierra el primer semestre previsional del año, por lo que millones de jubilados ya comienzan a mirar de cerca los próximos aumentos previstos para la segunda mitad de 2026.

Las actualizaciones continuarán aplicándose según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones seguirán ajustándose mes a mes de acuerdo con la evolución de los precios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Calendario ANSES Junio
Notas relacionadas
ANSES deposita Becas Progresar: cómo saber si cobrás el pago de mayo
Aguinaldo ANSES 2026: los grupos que cobran el extra y las prestaciones que quedan excluidas
El cambio que sorprende a todos los jubilados de ANSES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar