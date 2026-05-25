Calendario ANSES JUNIO 2026: cuándo cobro el aguinaldo y el bono

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026

Según informó la ANSES, el calendario para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

El cronograma presenta una interrupción luego del pago a los documentos terminados en 4, debido al fin de semana largo y a los feriados nacionales programados para esa semana. Por ese motivo, los depósitos se retomarán el martes 16 de junio.

Qué incluye el pago de junio para jubilados y pensionados

Durante junio, los beneficiarios cobrarán dos conceptos en una misma acreditación:

El haber mensual con actualización por movilidad.

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año. En el caso de jubilados y pensionados, el monto suele depositarse junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es mantener el esquema de pagos unificado para evitar demoras y facilitar la acreditación automática en las cuentas bancarias de cada titular.

Calendario_ANSES

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de la ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultar el calendario oficial publicado por el organismo.

También es posible revisar la información desde la aplicación oficial o mediante atención telefónica. Allí se detalla no solo la fecha de acreditación, sino también la entidad bancaria asignada y el monto estimado a percibir durante el mes.

Qué pasará con las jubilaciones en el segundo semestre

Con la llegada de junio también se cierra el primer semestre previsional del año, por lo que millones de jubilados ya comienzan a mirar de cerca los próximos aumentos previstos para la segunda mitad de 2026.

Las actualizaciones continuarán aplicándose según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones seguirán ajustándose mes a mes de acuerdo con la evolución de los precios.