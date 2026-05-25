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Alarma en la Selección Argentina: qué se sabe sobre la lesión de Lionel Messi a días del Mundial

El astro argentino encendió las alarmas en la Selección Argentina tras pedir el cambio y retirarse directo al vestuario en el último partido de la MLS ante Philadelphia Union.

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Alarma en la Selección Argentina: qué se sabe sobre la lesión de Lionel Messi a días del Mundial

A muy pocos días del inicio de la gran cita internacional, la Selección Argentina se vio afectada por una noticia que paralizó los corazones de los fanáticos. Se encendió la alerta para la Scaloneta con la salida por lesión de Lionel Messi a los 72 minutos del partido que su equipo, Inter Miami, le ganó a Philadelphia Union por 6-4.

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Este inesperado contratiempo físico tuvo lugar en el marco de la última fecha de la liga estadounidense de fútbol (MLS) previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un certamen que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Cuál es el parte médico oficial de la lesión de Lionel Messi

Ante la enorme incertidumbre global, la franquicia de Florida se encargó de traer precisiones científicas sobre el estado del diez. Las autoridades del Inter de Miami dieron a conocer el parte médico y confirmaron la lesión del capitán argentino Lionel Messi.

Según explicaron a través de sus plataformas de comunicación, el panorama reviste cierta tranquilidad dentro de la gravedad de la situación en este momento del año: “Los resultados de los estudiosaron una lesión muscular leve en la pierna derecha”, indicaron formalmente en el comunicado que compartieron en sus redes sociales. Con respecto a los plazos estimados para volver a verlo en las canchas, la institución anticipó que “su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento”.

Cómo fue el momento de la lesión de Lionel Messi en el partido

Las cámaras de la transmisión oficial captaron con total nitidez el instante exacto en el que el atacante sintió la molestia, mostrándolo tocándose de forma recurrente su zona posterior. Momentos antes de la modificación, el ex hombre de Barcelona se quedó parado en la mitad de la cancha mientras el juego continuaba, lo que de inmediato evidenció que algo no andaba bien desde lo físico.

A los 27 minutos del segundo tiempo, el capitán abandonó la cancha siendo reemplazado por Mateo Silvetti. Además, sorprendió que Messi se fuera directo a los vestuarios, sin evidenciar ninguna molestia, pero rápidamente los médicos del equipo llegaron a esa zona interna para atenderlo de forma personalizada.

Esta sustitución representó una absoluta anomalía en el día a día del club estadounidense, ya que el capitán de la Scaloneta es un habitual en el Inter Miami, donde disputó los 90 minutos completos en cada una de sus 13 apariciones anteriores en la MLS y en sus dos compromisos de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

¿Qué dijo el entrenador Guillermo Hoyos sobre el cambio de Messi?

Antes de que se difundieran los resultados de los exámenes médicos de alta complejidad, el director técnico del equipo rosa intentó llevar calma a la conferencia de prensa posterior a la abultada victoria por 6-4.

Al ser consultado por los periodistas sobre los motivos de la variante, el estratega justificó su decisión alegando un desgaste extremo del futbolista debido a las condiciones del campo de juego: “Hasta donde sé, aún no tenemos un informe al respecto, pero realmente estaba fatigado. Fue fatiga. Estaba cansado, la cancha estuvo pesada y, en lugar de dudar, siempre se dice que no hay que arriesgarse”, argumentó Hoyos.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026?

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni seguirá minuto a minuto la evolución clínica del rosarino, sabiendo que los plazos de cara al estreno oficial en el certamen son sumamente ajustados. Argentina debutará en el Mundial ante Argelia el martes 16 de junio, a las 22 (hora de nuestro país), en un partido correspondiente al Grupo J.

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