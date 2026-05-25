El ex Gran Hermano Nano Vaschetto reveló que le ofrecieron plata por un boxer usado

En los últimos meses, el ex participante ya había dado que hablar luego de atravesar un accidente sexual que incluso derivó en una intervención quirúrgica y que fue relatado públicamente junto a su pareja, Jenifer Lauría.

Con un perfil descontracturado y muy activo en redes, Nano continúa capitalizando la popularidad que consiguió tras su paso por el reality de Telefe. Y, a juzgar por las propuestas que recibe, parece que algunos fanáticos están dispuestos a pagar cifras inesperadas por cualquier recuerdo suyo.

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¿Cuál fue el accidente sexual que sufrió Nano de Gran Hermano?

Meses atrás, Giuliano “Nano” Vaschetto quedó en el centro de la escena luego de contar que sufrió un accidente sexual que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia. El ex participante de Gran Hermano (Telefe) relató el episodio junto a su pareja, Jenifer Lauría, y explicó que todo ocurrió durante un encuentro íntimo.

Según detalló, en medio de la relación sexual sufrió un desgarro en el frenillo del pene, lo que le provocó un intenso dolor y un importante sangrado. A raíz de la lesión, tuvo que ser trasladado rápidamente a un centro médico, donde los profesionales determinaron que debía ser operado de urgencia debido a la gravedad del cuadro.

La situación generó una enorme repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos, sobre todo por la sinceridad con la que ambos hablaron del tema públicamente. Incluso, Nano y Jenifer decidieron tomarse el episodio con humor y compartieron detalles de la recuperación en sus redes sociales.