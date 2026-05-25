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Una nena llegó golpeada a la escuela y contó el terrible calvario que vive a manos de su papá

El dramático hecho salió a la luz en un colegio de Entre Ríos y la víctima se quebró durante el horario escolar.

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Una nena llegó golpeada a la escuela y contó el calvario que viva

Una nena llegó golpeada a la escuela y contó el calvario que viva

Un dramático episodio sacudió en las últimas horas a la localidad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Una menor de 12 años rompió el silencio en el colegio y le reveló a su maestra de grado que era víctima de abusos sexuales y violencia física por parte de su padrastro. La denuncia derivó en la captura inmediata del sospechoso, quien ya fue imputado y quedó bajo prisión preventiva.

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El caso se conoció el pasado miércoles por la mañana, cuando la docente notó una marcada angustia y un cambio rotundo en la conducta de la alumna. Al apartarla para hablar en privado, la nena se quebró y relató el calvario que vivía en su casa: aseguró que el hombre la violaba desde hacía meses y que la amenazaba de muerte para que no hablara.

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Según detalló la víctima, el último ultraje se había producido la noche anterior, aprovechando que la madre de la menor había salido a trabajar. El agresor la habría golpeado y amenazado con un arma blanca para infundirle terror.

La maestra notificó de inmediato a los directivos del colegio, quienes activaron el protocolo escolar para estos casos y dieron intervención a la Comisaría de la Mujer y a la Unidad Fiscal de Diamante, a cargo del fiscal de turno.

Las pericias médicas confirmaron el calvario

Por orden de la Justicia, la nena fue trasladada al hospital local, donde el cuerpo médico forense constató lesiones compatibles con abusos sexuales crónicos y reiterados, además de diversos hematomas en los brazos y las piernas.

Con los informes médicos en mano, el fiscal solicitó el arresto urgente del padrastro. Horas más tarde, el Juzgado de Garantías convalidó el pedido y dictó la prisión preventiva por 60 días para el acusado, argumentando el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación.

Actualmente, la menor se encuentra bajo la asistencia de un equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). En los próximos días se llevará a cabo su declaración en Cámara Gesell, un elemento que resulta clave para el avance de la causa.

Investigan el entorno familiar y si hubo complicidad

La Fiscalía se encuentra recabando testimonios del entorno escolar, incluyendo a los docentes que asistieron a la víctima en primera instancia y a vecinos del barrio.

Un punto central de la investigación será determinar el grado de conocimiento que tenía la madre de la niña sobre las agresiones. Aunque por el momento no pesa ninguna imputación sobre ella, las autoridades ordenaron un riguroso informe socioambiental en la vivienda familiar para evaluar las condiciones de convivencia.

Por su parte, la Justicia de Familia ya interviene de oficio para dictar una medida de protección excepcional y evaluar de forma provisoria la guarda de la menor con otros familiares directos una vez que finalice el abordaje psicológico inicial.

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