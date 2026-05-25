Bundibugyo: cómo es la variante del ébola que generó 220 muertes y preocupación por el Mundial

Qué es el virus Bundibugyo y por qué preocupa

La expansión de la nueva cepa del virus del ébola, conocida como “Bundibugyo”, encendió las alarmas sanitarias internacionales por su rápida propagación en África y por una característica inquietante: muchos de los análisis utilizados en brotes anteriores no lograron detectarla a tiempo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que la epidemia “está superando” la capacidad de respuesta en algunas regiones de la República Democrática del Congo, epicentro del brote actual.

El virus pertenece a una variante poco frecuente del ébola identificada por primera vez en Uganda en 2007, en la región de Bundibugyo, de donde toma su nombre. A diferencia de la cepa Zaire - la más conocida y para la que existen vacunas aprobadas - esta nueva versión no tiene todavía una vacuna específica ni tratamientos comprobados oficialmente.

casos de bundibudyo en el Congo Las muertes se multiplican en el Congo y ya causan alerta en la OMS. (foto: Gentileza Grupo treinta y tres)

Cuántos muertos hay y por qué preocupa la detección

Según los últimos reportes de la OMS, ya hay más de 900 casos sospechosos y al menos 220 muertes bajo investigación relacionadas con el brote. Las autoridades sanitarias reconocen que muchos contagios fueron detectados tarde porque los primeros estudios apuntaban a otras variantes del ébola o incluso a enfermedades comunes como malaria y fiebre tifoidea.

Ese retraso en la identificación permitió que la enfermedad avanzara en varias provincias antes de que se activaran protocolos sanitarios más estrictos. Especialistas advierten que esta variante presenta diferencias genéticas que complicaron la detección con algunos exámenes utilizados durante epidemias anteriores.

Cómo se contagia el nuevo ébola

El virus se transmite principalmente por contacto directo con sangre, fluidos corporales, vómitos, sudor, saliva o superficies contaminadas. También puede propagarse durante funerales o por manipulación de cadáveres infectados.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolores musculares, cansancio extremo, diarrea y vómitos. En los casos más graves puede provocar hemorragias internas, fallas multiorgánicas y la muerte. La tasa de mortalidad estimada oscila entre el 30% y el 50%, dependiendo de la rapidez de la atención médica y del acceso a tratamientos de soporte.

Las restricciones y el temor a la expansión global

La preocupación internacional crece porque el brote ya cruzó fronteras. Uganda confirmó casos vinculados a viajeros procedentes del Congo y varios países comenzaron a reforzar controles sanitarios y restricciones de viaje para personas provenientes de zonas afectadas.

La OMS sostiene que el riesgo global todavía es “moderado”, pero admite que el escenario puede cambiar rápidamente si continúan apareciendo contagios fuera de África central. Por eso varios gobiernos empezaron a revisar protocolos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos y pasos fronterizos.

Qué puede pasar con el Mundial 2026

En este contexto, el Mundial 2026 aparece como un posible foco de preocupación sanitaria debido a la enorme circulación internacional de personas que generará el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque por ahora no existe ninguna recomendación oficial para suspender eventos deportivos ni restricciones especiales para los hinchas, especialistas señalan que las grandes concentraciones masivas pueden favorecer la circulación de enfermedades infecciosas si no existen controles adecuados.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar contacto con personas con síntomas febriles, lavarse frecuentemente las manos, usar alcohol en gel, evitar manipular fluidos corporales y consultar rápidamente ante fiebre o malestar tras un viaje internacional.

grupo de congo El Congo jugará en el grupo K. Sus tres partidos iniciales son en el territorio de los Estados Unidos. (Foto: A24.com)

Las recomendaciones de la OMS

La Organización Mundial de la Salud pidió reforzar la vigilancia sanitaria y acelerar el desarrollo de pruebas específicas para detectar esta variante del virus. También insistió en la necesidad de aislar rápidamente los casos sospechosos y monitorear a quienes hayan tenido contacto estrecho con personas infectadas.

“Estamos intentando alcanzar una epidemia que avanza muy rápido”, reconocieron desde el organismo internacional, mientras aumenta la preocupación por la falta de vacunas efectivas contra esta nueva variante del ébola.