Cristian U. enfrentó el rumor de que participó como DJ en una fiesta clandestina en Virrey del Pino

Cristian U.

En las últimas horas comenzó a circular el trascendido que involucraba a Cristian Urrizaga como DJ de una fiesta clandestina que fue desbaratada en Virrey del Pino.

El personal policial se hizo presente en el lugar el fin de semana y cortó la fiesta en la que participaron miles de jóvenes.

El ex "Gran Hermano" fue involucrado en el evento como el encargado de pasar la música.

Cristian U.

Lo cierto es que a través de Instagram, Cristian desmintió desde Instagram haber estado allí y apuntó contra el periodismo.

"20 horas, 11 minutos. Estoy acá en casa mirando Nat Geo. ¿No se dan cuenta que estoy mirando Nat Geo? Pueden creer que me llaman para preguntarme si estaba en una fiesta clandestina", indicó en sus historias de domingo.

Y agregó ya enojado por la situación: "No rompan las pelotas, busquen mugre donde hay mugre, no donde no la hay. Porque cuando hay buenas noticias y uno les pide a ustedes que las difundan, no lo hacen. La mugre la quieren siempre, cochinos".