La decisión de Romina Malaspina después de picarle cerca las balas del coronavirus

Romina Malaspina

Romina Malaspina se convirtió en la chica del momento en la pandemia cuando Primiciasya.com puso el foco en el top que usó para conducir un noticiero en Canal 26.

Desde entonces, la ex Gran Hermano no paró de ser invitada a todos los programas. Sobre ese top, Malaspina dijo que "fue un error de vestuario" y que no se dio cuenta que con las luces del estudio se le iba a transparentar todo.

Sin embargo, eso motivó a que sea llamada para el "Cantando 2020" (luego renunció) e invitada a "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff.

A los tres días de grabar, Andy comenzó con síntomas y el lunes se enteró que tenía coronavirus.

"Grabamos el programa el miércoles pasado, se emitió el sábado, por lo que él me contó empezó a tener síntomas el mismo sábado, el domingo se hizo el hisopado y después el lunes le dio positivo. En realidad no entraría en la zona de riesgo, pero por protocolo el canal me hizo hacer el test y el hisopado", contó hoy Romina en charla con Jorge Rial y los "Intrusos".

Y agregó: "El otro día me hice el test rápido en casa, por las dudas y no poner en riesgo a ninguna familia de las que vive en la torre, y me dio negativo. Y en el día de ayer me hice el hisopado y estoy en cuarentena esperando el resultado. Igual no puedo salir hasta que no se cumplan dos semanas desde ese contacto".

"Claro, el Canal 26 me pidió el hisopado para no poner en riesgo a los demás compañeros. Por el protocolo del Covid tengo que esperar 14 días desde que tuve el contacto", agregó la ex Gran Hermano.

Sobre los casos en Canal 26, Malaspina sostuvo: "Ahora en el canal estamos divididos en dos estudios. Los casos que pasaron fueron en capital y no en el que yo voy. Hay un periodista que se fue a hisopar hoy porque un colega de San Justo tenía síntomas".

"Lo que me dijeron es que si yo vi a Andy el miércoles, pasado los 4 días, el testeo rápido tendría que demostrar que tenía carga viral. Por lo que vi anticuerpos no tengo, por lo cual nunca tuve el virus. El hisopado tiene más eficacia y es más seguro. Dejé pasar 2 días entre uno y otro para no tener margen de un negativo falso", contó además sobre la ventana de contagio.

Sobre la decisión de seguir yendo como invitada a los programas, sostuvo: "Lo que me pasó es que en el programa de Andy estaba segura que no nos contagiamos porque la producción tomó todas las medidas, a distancia, con alcohol, es un riesgo salir, pensé que es mejor esperar que se pase un poco así no tengo estos contratiempos en mi trabajo".

Por último sostuvo que solo Celeste Muriega, compañera de trabajo, le tiró buena onda y que Sol Pérez la bloqueó de todas las redes sociales: "Sol me tiene bloqueada. Celeste Muriega me tira buena onda de la pantalla. Me bloqueó de Instagram y de Twitter Sol Pérez".