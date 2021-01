Diego Díaz tras contagiarse de coronavirus: "No puedo poner las manos en el fuego por mis compañeros"

Diego Díaz

Diego Díaz, conductor del programa "Súper Fútbol" por TyC Sports, dio positivo de coronavirus en Mar del Plata, mientras cumplía con su trabajo.

El conductor habló este martes en "Intrusos", América, y contó que transita el décimo día de aislamiento.

LEÉ TAMBIÉN: Cinthia Fernández reveló el resultado de su hisopado tras el contacto con Mariana Brey

"Sabía que el riesgo estaba pero siempre tomé esto con mucha seriedad en Mar del Plata. Llegué el dos de enero y el 16 me detectaron esto cuando no tenía ningún tipo de síntoma, estaba yendo a correr", indicó Diego.

Y remarcó sobre los cuidados que nota a nivel general, de sus compañeros, y personal: "En la costa creo que hay una especie de descuido generalizado, sobre todo en los más jóvenes".

Diego Díaz

"Con respecto a mis compañeros, yo no puedo poner las manos en el fuego por mis compañeros lo que hacían en los momentos que no trabajaban, yo puedo poner la mano por mí y por cómo me cuidé", añadió.

"Cada uno con su conciencia sabrá si hizo las cosas bien", volvió a remarcar Díaz.