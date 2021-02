Duro desenlace para Mar Tarres: Fue engañada por su ex y estafada en una importante suma en dólares

Fuerte historia de vida, de desamor y de violencia relató la actriz Mar Tarres en su cuenta de Instagram tras contar que fue estafada sentimental y económicamente por su ex novio, Fernando Morachi.

"Hoy quiero contar el infierno que viví con esta persona. Porque lo cuento? Porque los abogados me dijeron que la justicia no puede hacer nada y así el sigue por la vida cagando gente. Es mi ex pareja le preste muchísima plata en dólares que me prometió que en el lapso de un año me iba a ir devolviendo en cuotas todos los meses . Y como la más estupida le creí, ya pasó un año y medio y jamás me devolvió nada. Es un monto muy alto que es fruto de mi trabajo y esfuerzo nadie me regalo nada. Hace meses que le vengo pidiendo que por favor me vaya devolviendo en cuotas en partes como pueda y ni siquiera contesta el teléfono", expresó la artista y empresaria textil.

Luego contó sobre "el infierno" que vivió al lado de su novio a quien definió como un estafador por haberla enamorado solo para quitarle el dinero.

"Vivi un infierno al lado de un tipo que solo estaba conmigo por interés. Que se aprovechó del amor que tenía por él para sacarme todo lo que podía . Pero esa es mi forma de ser , soy así la gente que me conoce sabe que tengo un corazón enorme y que siempre doy todo lo que tengo sin medirme, porque entiendo que la vida se trata de dar y no solo de recibir. El tenía deudas viejas que no lo dejaban en paz , estaba siempre escapándose de gente que lo buscaba para cobrarle. Pero ahora hace un año y medio que se escapa de mi, lógicamente soy mujer no me tiene miedo sabe que no le voy a hacer nada pero me canse , y quiero que me devuelva mi plata porque con la pandemia mi realidad económica cambio mucho y tengo a mi cargo a muchas familias que dependen de mi y necesito re invertir ese dinero para seguir manteniendo puestos de trabajo", enfatizó la modelo.

"A esto lo cuento para que sepan que esto también es un tipo de violencia , que un tipo te manipule para sacarte Plata. El día que lo deje fue porque me dijo que si no le ponía dos de mis tiendas Mar a su nombre me dejaba , le había dado tanto que jamás se imaginó que le iba a decir que no y por eso me separe. Su mamá era cómplice de el , todo el tiempo le llenaba la cabeza diciéndole que me saqué Plata o que no siga perdiendo el tiempo conmigo, el mismo llego a decirme que su mamá le había dicho que me exija que le ponga mis tiendas a su nombre. Lamentablemente a la Plata la necesito es muchísimo dinero me llevo años ahorrarlo. A toda la manipulación de sacarme Plata también le sumaba insultos hacia mi cuerpo obviamente por ser gorda , pero a eso lo veo como una inseguridad de él, será que algo le falta para tener que andar por la vida burlándose de la gente gorda!", finalizó.