La reacción en redes de Agustín Sierra ante el rumor de romance con Cande Molfese

Agustín Sierra

Tras finalizar su noviazgo de manera repentina durante el 2020 con Ruggero Pasquarelli, en noviembre trascendió que Cande Molfese comenzó un romance con Agustín Cachete Sierra.

Y ahora, Juariu mostró el viernes en "Bendita" (El Nueve) algunas pruebas que vincularía a la pareja de actores. “Se trata de Cachete Sierra y Cande Molfese. Ellos estuvieron juntos en Cantando 2020 y decían que eran amigos porque se cruzaron en algunas tiras. Pero lo curioso empieza acá”, comenzó diciendo la panelista.

Luego contó que el tanto el actor como la actriz subieron historias a Instagram con características similares mientras disfrutaban de su estadía en algún lugar de Argentina. Ahora ella ya está en Buenos Aires y él se encuentra en Mendoza, según dijo Cachete en "Intrusos".

“Hace unos días, Cande subió una historia donde se ve que está en un parque, con montañas atrás y una cama elástica y Cachete subió otra, que borró a los pocos segundos, con la misma cama elástica! Encima en ambos posteos pusieron exactamente el mismo texto: “último día por acá!”, detalló Juariu con las fotos como prueba.

Sierra se hizo eco de la versión que expuso Juariu y la negó en su red social.

Con una parodia de una persona mayor, sostuvo: "La gente habla de vos y comenta, pero es terrible porque inventan que vos subís una historia, que la borrás, que está tu amiga, la Molfese, acá con vos, que no sé qué esconden, por qué no se muestran. No sé qué dicen. La verdad, es terrible. Ustedes no crean todo lo que ven en la televisión, porque se van a volver loquitos".