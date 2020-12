Enojadísimo Ángel de Brito apuntó contra el programa de Maju Lozano

De Brito

Ángel de Brito mostró su furia en las redes: el periodista apuntó contra “Todas las tardes”, el ciclo de espectáculos que conduce Maju Lozano en El Nueve.

Según el conductor de “LAM”, El Trece, el ciclo se copia de sus notas y entrevistas pero, dato no menor, cuando invita algunos de los panelistas a su programa no los dejan ir.

"Me encanta que la producción del programa de Maju Lozano no deje venir a ninguno de sus integrantes programa, pero no tiene ninguna vergüenza en CALCAR Y COPIAR las entrevistas y temas que hacemos en Los Ángeles de la Mañana", escribió como descargo en su Twitter.

"Ni siquiera dejan venir a Nequi (Galotti), ¿de dónde se les cayó la idea maravillosa de contratarla de panelista?", se preguntó y concluyó: "Mezquinos y torpes".