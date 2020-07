Esmeralda Mitre tiene síntomas de coronavirus y debió ser internada

EsmeraldaMitre

Esmeralda Mitre debió ser internada por síntomas de coronavirus. La actriz se encuentra en el Sanatorio Otamendi a la espera del resultado del hisopado.

"Esmeralda está internada, con síntomas de Covid-19", adelantó Calabró alarmada ante la situación. "Esmeralda Mitre se venía sintiendo mal las últimas 24 hs. Llamó a la guardia de su prepaga, y ante los síntomas que detectó el médico que la revisó tomaron la determinación de llevarla al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Están esperando el resultado del hisopado. Le hicieron, también, una radiografía de tórax y pulmón", dijo Carlos Monti.

En diálogo con Exitoína, Esmeralda, quien hace poco había comenzado a dictar clases online de teatro, dijo: "Me internaron anoche porque hace tres días que tengo fiebre y mucho dolor en el cuerpo, en la garganta. Anoche ya no daba más, llamé a los médicos, vinieron y me llevaron de una", explicó, además de contar que eran cerca de las tres de la mañana cuando le realizaron el hisopado para saber si tiene Covid-19.

LEÉ TAMBIÉN: Laurita Fernández vuelve a las filas de Marcelo Tinelli y se aleja de Telefe

Junto al estudio que exige el protocolo sanitario en el marco de la pandemia por coronavirus, a la actriz también le hicieron una tomografía. "Espero los resultados. Si me da negativo, tengo que quedarme 48 hs. más para que me hagan uno nuevo. Si también da negativo, estaré bien. Será entonces otro tipo de virus", aseguró en referencia a sus síntomas y al resultado de los estudios que le realizaron.