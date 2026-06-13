Caso Agostina Vega: indagarán a los tres detenidos y descartaron una de las principales hipótesis

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En paralelo, durante los últimos días se realizaron nuevos procedimientos en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, donde los investigadores creen que ocurrió el crimen.

El operativo contó con la participación de Bomberos, efectivos de la Policía de Córdoba y personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo. Se trató de una inspección complementaria destinada a profundizar la recolección de pruebas en la presunta escena del hecho.

La vivienda permanece bajo custodia policial permanente debido a amenazas recibidas contra el inmueble y para evitar cualquier intento de alterar o destruir evidencia relevante para la causa.

El dato que llamó la atención de los investigadores

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es un video registrado el lunes 25 de mayo, cuando Claudio Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina, según la reconstrucción realizada por la fiscalía.

Las imágenes muestran al acusado abriendo el baúl de un Ford Ka negro y manipulando una frazada o lona que se encontraba en su interior.

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El vehículo pertenece a Soledad Andreani, detenida días atrás e imputada por encubrimiento agravado. Los investigadores sospechan que el automóvil habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente, hallado el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

El interés sobre la manta observada en el video creció tras las declaraciones de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa. El hombre aseguró que, luego de la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama en la vivienda que compartía con Barrelier, una situación que consideró llamativa y que quedó incorporada al expediente.

La investigación sigue bajo secreto de sumario

Por el momento, el expediente continúa bajo secreto de sumario mientras el fiscal Garzón profundiza distintas medidas de prueba sobre el entorno del principal acusado.

Los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores a la madrugada del 24 de mayo, momento en el que se presume que Agostina fue asesinada y posteriormente trasladada fuera de la vivienda. Claudio Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer mientras avanza la investigación.

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Cómo sigue la recuperación de la mamá de Agostina

En paralelo al avance judicial, la familia busca justicia y el abuelo de Agostina, Carlos Nayi confirmó que Melisa Heredia, madre de menor asesinada, recibió el alta médica luego de permanecer internada varios días a raíz del fuerte impacto emocional que le provocó el crimen de su hija, pero finamente tuvo que volver que quedar internada por un trastorno estomacal.

Según explicó el abogado, la mujer sufrió un cuadro de shock postraumático severo y continúa en una situación de extrema vulnerabilidad emocional.

Miguel Heredia, además agregó: "Queremos que se haga justicia por mi nieta y confiamos en le fiscal, más allá de la demora inicial. Creemos que van a haber nuevas detenciones".