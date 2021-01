Fede Bal, molesto con Flavio Mendoza por su actitud tras el covid positivo de Carmen Barbieri: "No me pareció ubicado"

Fede Bal

Carmen Barbieri se contagió de coronavirus y debió ser internada de urgencia. Ahora se encuentra internada en la clínica Zabala, por un cuadro de neumonía bilateral y por ello debió ausentarse de la obra "Un estreno o un velorio" que produce Flavio Mendoza.

El coreógrafo minimizó el diagnóstico de la actriz y ahora la actriz, muy enojada, anunció que lo demandará por sus dichos.

Y Fede Bal también cuestionó duro a Mendoza por abordar con humor el estado de salud de su madre. "Mamá está cursando la enfermedad. Tiene covid positivo hace unos días. Tiene neumonía bilateral, tiene fiebre y está con miedo", señaló el actor en una nota con "Intrusos", América TV.

Luego, añadió: "Yo no estoy con miedo. Ella va a salir de esta, tranquila. Pero está la angustia de no poder estar cerca. Es una enfermedad tan invisible que duele. No podés prever, no sabés qué es lo que pasa. Es lo que enfrentamos al salir de casa. Mamá venía haciendo todo bien. Ella no se va de fiesta. A mí me señalan con la mano porque hice una fiesta hace 3, 4 meses, o me fui a Mar del Plata y se armó un barullo. Yo me re cuido y mi mamá, que solo trabaja, se contagia. Esto es tan aleatorio".

Cuando el notero le preguntó por las fuertes declaraciones de Flavio, Bal dijo: "¿Cómo te llevás con el humor negro de Flavio Mendoza?... En este momento creo que no está bueno hacer ese humor. Mamá está con covid y la hipocondría se va a otro lado cuando tenés un resultado positivo de covid. No voy a entrar en un conflicto con Flavio, pero no me pareció ubicado cuando mamá realmente está internada y no se siente nada bien. Con estas cosas no se jode".