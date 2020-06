Felipe Colombo dio detalles de su romance con Luisana Lopilato en "Rebelde Way": "Teníamos..."

-Felipe Colombo-

Los años pasaron, pero los fanáticos de "Rebelde Way" no se olvidan del romance que tuvo como protagonistas a Luisana Lopilato y Felipe Colombo, que también hacían de pareja en la ficción producida por Cris Morena.

En una nota con Pronto, el actor mexicano -que debutó en "Chiquititas" en 1999-, recordó el noviazgo y sorprendió a todos con detalles únicos.

"El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo pero cuando salió la noticia, ya no éramos novios. No se hablaba de eso y teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas. Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o pre-adolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores", indicó.

El actor, que ahora trabaja en "Sex Virtual", reconoció que a diferencia de Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, ya no tiene tanto contacto con ella.

Sin embargo, cada tanto cruzan algún mensaje y él estuvo muy presente cuando al mayor de sus hijos con Michael Bublé le diagnosticaron cáncer de hígado.

Para finalizar, contó que Cecilia Coronado, su esposa, trabajó hace muy poco con Darío Lopilato, lo que lo obligó a cruzárselo y revivir lindos momentos que pasaron hace casi dos décadas.

"Hacía rato que no me encontraba con él y estuvo buenísimo. Fue una familia que me recibió muy bien en su vida y más en ese momento, donde yo empezaba a plantearme vivir solo acá en la Argentina", señaló.

Luisana Lopilato