El furioso enojo de Nai Awada tras que se dijera que estaba contagiada de coronavirus

nai awada

La semana pasada se supo "El precio justo", Telefe, que el programa que conduce Lizy Tagliani tuvo un foco de contagios de coronavirus. Todo comenzó con un productor y luego, como advierten los especialistas, todos los que estuvieron en contacto corrieron riesgo de contagio.

Así fue como se supo que tanto Lizy como su asistente Floppy Cucu dieron positivos en el test que les realizaron y se sumaban a los 4 trabajadores del ciclo contagiados. Todos asintomáticos, es decir que no sufren síntomas.

Ahora, se supo que no solo los trabajadores del programa contrajeron el virus que causó estragos en el mundo si no también sus invitados. Entre ellos Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti se enteraron, tras el hisopado, que dieron positivo para Covid-19.

Entre las personas que estuvieron en esa emisión se encuentra Nai Awada. Apenas supo de los contagios la actriz manifestó su preocupación y miedo. Se aisló completamente de todo en espera del resultado.

Ante la noticia de los contagios, se agregó en nombre de Awada a la nómina y la noticia preocupó a la familia de la sobrina del ex presidente Mauricio Macri.

"ESTOY ESPERANDO MI RESULTADO DEL HISOPADO!! A penas me lo den se los comunicaré pero pase much angustia con toda la situación", comenzó diciendo la joven desde sus redes.

"Por favor no digan cosas sin información A MI NO ME DIERON EL RESULTADO DE MI HISOPADO AÚN!", sumó y agregó la actriz enojada: "Ustedes entienden que dando información SIN CHEQUEAR CON LA FUENTE ÓSEA YO asustaron hasta a mi abuela? Manga de idiotas".