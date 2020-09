La increíble confesión de Lucía Galán sobre el tema que odia cantar de su repertorio

Lucia Galan

Lucía Galán se sumó a la entrevista de Estelita. La actriz se sumó a “Estelita en casa”, América 0.30, el ciclo que armó Jey Mammon en su living para continuar y cumplir con el aislamiento de la cuarentena obligatoria por coronavirus.

La cantante reveló que no todo es color de rosa en la relación que tiene con su hermano Joaquín con quien juntos hace hace 40 años "Los pimpinela". Lucía contó que se pelearon y estuvieron dos semanas sin hablarse luego de su paso por el ciclo "Tu cara me suena", Telefe, cuando Joaquín la evaluó con un puntaje bajo. Ella se enojó y no se hablaron por dos semanas.

Sin embargo, siguiendo con el tema de la dupla Lucía le reveló a Estelita que es Joaquín quien siempre escribe casi todos los temas: "¿Por qué vos te cantas todo y él dice solo adiós, hasta el luego, chau? Te pone ahí como dejando los órganos afuera cantando y el va a cobrar a SADAIC (el ente que regula autores)", consultó la conductora. "Te das cuenta, esa es la discusión eterna de por qué llegamos a los 40 años", dijo con ironía.

Entonces, Estelita le preguntó qué tema de todo su repertorio es el que menos le gustaba. "Hay un tema que no me gusta y no quiero cantar, de llama ´El cuento de superman´", reveló Lucía y recibió la visita de la hija de Lucía, hija Rocío Hazán (de 23 años) que pasó a saludar.

"Cantame un poquito", le pidió Estelita para conocer el tema que ya le había dicho que tenía un título "de mierd...". "No me acuerdo la canción porque no la canto nunca, porque no la quiero cantar", confesó la colorada entre risas.