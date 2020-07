El inesperado mensaje de Juana Viale a Andy Kusnetzoff tras su covid positivo: "Recuperate pronto así..."

Juana Viale

El martes pasado, Andy Kusnetzoff comunicó desde el aire de "Perros de la Calle" que había dado positivo de coronavirus.

"A la misión solidaria que hicimos el sábado llegué baquteado, ya tenía tos. Eso fue el sábado a la noche. El domingo también seguí con bastante tos, nunca tuve fiebre. Por precaución el lunes me fui a hacer ver, fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado, me dieron el resultado hace un rato y di positivo de Covid. Lo veo positivo en el punto en que voy a poder donar plasma", dijo el conductor de "PH".

Por tal motivo, el conductor se quedó en su casa cumpliendo con el riguroso aislamiento y su programa salió repetido con los mejores momentos en la pantalla de Telefe.

Andy Kusnetzoff

Y desde la pantalla de El Trece, Juana Viale sorprendió con un cálido y pícaro mensaje a Andy, su principal competidor por el rating los sábados a la noche.

“Le mando un beso grande a Andy. Que te recuperes pronto, así competimos, bebé”, destacó la animadora en "La Noche de Mirtha".

Luego, en un tono más serio, añadió: “Te mando un beso grande, Andy, que te recuperes pronto. Y un beso a toda tu familia que te debe estar acompañando en este momento”.