Primera sorpresa en el Mundial 2026: España no pudo con Cabo Verde y empató sin goles

Cuándo vuelve a jugar España y cuál es su próximo rival en el Mundial

Tras el inesperado traspié en el debut, el seleccionado ibérico tendrá la obligación de sumar de a tres en su segunda presentación para no comprometer su clasificación. España se enfrentará a Arabia Saudita el próximo 21 de junio a las 13:00 horas en el estadio de Atlanta. Por su parte, en esa misma jornada, Cabo Verde medirá fuerzas contra Uruguay el domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el estadio de Miami.

Cuáles fueron las formaciones de España y Cabo Verde

Los equipos titulares que disputaron el encuentro en Atlanta estuvieron conformados de la siguiente manera: