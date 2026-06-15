Primera sorpresa en el Mundial 2026: España no pudo con Cabo Verde y empató sin goles

Cabo Verde dio la primera gran sorpresa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), España no pasó de la igualdad y empató 0-0 ante Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H. El encuentro tuvo un desarrollo completamente adverso a lo que terminó reflejando el marcador: la Roja ostentó un abrumador 71% de posesión del balón y registró 27 tiros al arco, frente a un combinado africano que resistió replegado con apenas el 29% de la tenencia y 6 remates aislados.