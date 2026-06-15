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Primera sorpresa en el Mundial 2026: España no pudo con Cabo Verde y empató sin goles

El seleccionado de Luis de la Fuente dominó las acciones en Atlanta y tuvo las chances más claras, pero convirtió en figura al arquero rival y terminó 0-0 ante el elenco africano en el estreno del Grupo H.

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Foto: Reuters/Jordan Godfree

Foto: Reuters/Jordan Godfree

Cabo Verde dio la primera gran sorpresa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), España no pasó de la igualdad y empató 0-0 ante Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H. El encuentro tuvo un desarrollo completamente adverso a lo que terminó reflejando el marcador: la Roja ostentó un abrumador 71% de posesión del balón y registró 27 tiros al arco, frente a un combinado africano que resistió replegado con apenas el 29% de la tenencia y 6 remates aislados.

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Casemiro e Ibáñez habían visto la amarilla en el primer tiempo (Foto: Reuters)
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REUTERS/Siphiwe Sibeko

El conjunto europeo intentó romper el cero por todas las vías pero protagonizó un verdadero papelón al carecer de efectividad, chocando repetidamente contra la resistencia del arquero Vozinha, quien se consagró como la máxima figura de la cancha. Para buscar respuestas ofensivas en el complemento, Luis de la Fuente movió el banco de suplentes: Lamine Yamal no fue de la partida e ingresó en el segundo tiempo, aunque su presencia en los minutos finales tampoco bastó para romper el cerrojo defensivo de los africanos.

Cómo quedaron las posiciones del Grupo H del Mundial tras el empate de España

El sorpresivo resultado en el estreno de la zona dejó una tabla de posiciones llamativa en el arranque del certamen. Con este empate sin goles, Cabo Verde ocupa sorpresivamente el 1° lugar del Grupo H, mientras que España se posiciona en el 2° puesto, a la espera de lo que suceda con el resto de los integrantes de la zona.

Cuándo vuelve a jugar España y cuál es su próximo rival en el Mundial

Tras el inesperado traspié en el debut, el seleccionado ibérico tendrá la obligación de sumar de a tres en su segunda presentación para no comprometer su clasificación. España se enfrentará a Arabia Saudita el próximo 21 de junio a las 13:00 horas en el estadio de Atlanta. Por su parte, en esa misma jornada, Cabo Verde medirá fuerzas contra Uruguay el domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el estadio de Miami.

Cuáles fueron las formaciones de España y Cabo Verde

Los equipos titulares que disputaron el encuentro en Atlanta estuvieron conformados de la siguiente manera:

  • España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzábal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.

  • Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes; Kevin Pina, Laros Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento. DT: Pedro Brito.

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