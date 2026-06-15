Misterio revelado: por qué Lamine Yamal no usa la camiseta número 10 en la Selección de España

Cómo le fue a Lamine Yamal usando la número 10 en el Barcelona

La realidad en el seleccionado ibérico contrasta notablemente con lo que ocurre en su club, donde el extremo heredó la camiseta más pesada de la institución. Tras la traumática salida de Lionel Messi en 2021, el dorsal 10 pasó primero a las espaldas de Ansu Fati, una apuesta que no terminó de consolidarse debido a las sucesivas lesiones y a la enorme presión que implicaba ocupar ese lugar vacante.

Sin embargo, el último cambio de dueño sí tuvo un resultado completamente diferente. Desde que la número 10 brilla en su espalda, Yamal respondió con actuaciones consagradas y firmó la mejor temporada de su carrera en Barcelona, registrando 24 goles y 17 asistencias en 45 partidos disputados. A pesar del potencial impacto comercial que tendría ver a la máxima estrella española con la 10 en la Copa del Mundo, la conducción técnica prioriza el respeto por la trayectoria interna, una política clave para un equipo que aspira a volver a conquistar el planeta.