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Misterio revelado: por qué Lamine Yamal no usa la camiseta número 10 en la Selección de España

La joven estrella del Barcelona brilla en el plano internacional, pero en la Copa del Mundo no lucirá el emblemático número que viste en su club. El motivo reglamentario detrás de la decisión y su homenaje al debut de Lionel Messi.

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Misterio revelado: por qué Lamine Yamal no usa la camiseta número 10 en la Selección de España

Está fuera de discusión que Lamine Yamal es el mejor jugador que tiene España en la actualidad. Sus gambetas indescifrables, su cambio de ritmo, su talento creativo y su mentalidad ganadora ilusionan a todo un país con volver a conquistar una Copa del Mundo, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010. El joven crack de Barcelona es, sin dudas, el futbolista distinto de la Roja pero, a diferencia de la mayoría de los jugadores que están tocados con la varita, Lamine Yamal no luce la camiseta número 10 en su seleccionado.

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Casemiro e Ibáñez habían visto la amarilla en el primer tiempo (Foto: Reuters)
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El atacante de 18 años presentó recientemente su dorsal para la competencia en Norteamérica y sorprendió a todos al elegir un número con historia. Lamine Yamal vestirá la camiseta con el dorsal 19, lo que representa un claro guiño a Lionel Messi, su gran ídolo. A través de sus redes sociales, el juvenil compartió una imagen dividida: de un lado aparecía la casaca que utilizó el astro rosarino en su debut mundialista con la Selección Argentina en Alemania 2006 y, del otro, la suya propia para este certamen.

Por qué Lamine Yamal no lleva la camiseta número 10 en España

La explicación detrás de la ausencia del número más emblemático en la espalda del juvenil es simple, institucional y no da lugar a ningún tipo de polémica: en la selección de España los futbolistas con mayor cantidad de partidos internacionales tienen estricta prioridad para elegir su dorsal. Este sistema de antigüedad ubica por delante a los jugadores que acumulan más experiencia con la camiseta nacional por sobre las principales apariciones jóvenes.

Por esta razón de trayectoria, el número 10 histórico de la Roja quedó en manos de Dani Olmo. El mediocampista acumula 50 presencias con la selección española y ya utilizaba esa camiseta antes de la irrupción de Lamine Yamal, quien debutó recién en 2023 y acumula 25 encuentros representando a su país. Dentro del plantel que conduce Luis de la Fuente no consideran el tema como un conflicto; quienes conviven con la delegación aseguran que el extremo entiende perfectamente las reglas de convivencia y mantiene una excelente relación con Olmo, quien también es su compañero en la Ciudad Condal.

Cómo le fue a Lamine Yamal usando la número 10 en el Barcelona

La realidad en el seleccionado ibérico contrasta notablemente con lo que ocurre en su club, donde el extremo heredó la camiseta más pesada de la institución. Tras la traumática salida de Lionel Messi en 2021, el dorsal 10 pasó primero a las espaldas de Ansu Fati, una apuesta que no terminó de consolidarse debido a las sucesivas lesiones y a la enorme presión que implicaba ocupar ese lugar vacante.

Sin embargo, el último cambio de dueño sí tuvo un resultado completamente diferente. Desde que la número 10 brilla en su espalda, Yamal respondió con actuaciones consagradas y firmó la mejor temporada de su carrera en Barcelona, registrando 24 goles y 17 asistencias en 45 partidos disputados. A pesar del potencial impacto comercial que tendría ver a la máxima estrella española con la 10 en la Copa del Mundo, la conducción técnica prioriza el respeto por la trayectoria interna, una política clave para un equipo que aspira a volver a conquistar el planeta.

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