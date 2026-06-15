Misterio revelado: por qué Lamine Yamal no usa la camiseta número 10 en la Selección de España

Está fuera de discusión que Lamine Yamal es el mejor jugador que tiene España en la actualidad. Sus gambetas indescifrables, su cambio de ritmo, su talento creativo y su mentalidad ganadora ilusionan a todo un país con volver a conquistar una Copa del Mundo, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010. El joven crack de Barcelona es, sin dudas, el futbolista distinto de la Roja pero, a diferencia de la mayoría de los jugadores que están tocados con la varita, Lamine Yamal no luce la camiseta número 10 en su seleccionado.