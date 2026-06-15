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Becas Progresar: quiénes pueden reclamar si fueron rechazados y hasta cuándo hay tiempo

Miles de estudiantes recibieron una respuesta negativa en la convocatoria 2026 de las Becas Progresar, pero algunos podrán solicitar una revisión de su caso antes de que venza el plazo establecido por la Secretaría de Educación.

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Beca Progresar: quiénes pueden reclamar si fueron rechazados y hasta cuándo hay tiempo

Beca Progresar: quiénes pueden reclamar si fueron rechazados y hasta cuándo hay tiempo

Luego del cierre de las inscripciones para las Becas Progresar 2026, muchos estudiantes comenzaron a consultar el estado de sus solicitudes para saber si fueron admitidos dentro del programa. Mientras algunos ya cuentan con la aprobación confirmada, otros continúan bajo evaluación y un tercer grupo recibió una respuesta negativa.

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Sin embargo, para ciertos casos todavía existe una oportunidad de revertir la decisión. La Secretaría de Educación habilitó una instancia de reclamo destinada exclusivamente a aquellos postulantes que hayan sido rechazados por cuestiones académicas y que puedan acreditar errores o inconsistencias en la información presentada.

La medida representa una nueva posibilidad para miles de jóvenes que buscan acceder a una ayuda económica destinada a acompañar sus estudios secundarios, terciarios, universitarios o de formación profesional.

Quiénes pueden reclamar si les rechazaron la Beca Progresar

No todos los estudiantes que recibieron una negativa podrán solicitar una revisión. El mecanismo fue habilitado únicamente para quienes fueron rechazados por motivos académicos.

Entre los casos contemplados se encuentran:

  • Certificados escolares informados como negativos o pendientes cuando la institución educativa todavía no registró correctamente la regularidad del alumno.
  • Errores en la carga de datos académicos, como materias aprobadas, año de cursada o información institucional incorrecta.
  • Problemas surgidos durante la inscripción por errores involuntarios al completar la solicitud.

Si el rechazo se produjo por no cumplir los requisitos generales del programa, la revisión no estará disponible.

Cómo hacer el reclamo paso a paso

Los estudiantes deberán realizar el trámite de manera virtual a través de la plataforma oficial de Progresar.

Para iniciar el reclamo es necesario:

  • Ingresar al portal Progresar con usuario y contraseña.
  • Acceder al apartado "Estado de solicitud".
  • Verificar el motivo exacto por el cual la beca fue rechazada.
  • Seleccionar la opción "Reclamo" si el inconveniente corresponde a cuestiones académicas.
  • Completar la información requerida y corregir los datos observados.

Una vez enviado el pedido, la documentación será analizada nuevamente por los organismos responsables para determinar si corresponde modificar el resultado de la evaluación.

Cuál es la fecha límite para reclamar

La Secretaría de Educación estableció un plazo específico para presentar los reclamos.

Los estudiantes tendrán tiempo hasta el 23 de junio de 2026 para realizar la gestión y solicitar la revisión de su caso.

Posteriormente, las instituciones educativas dispondrán de una semana adicional para corregir y validar la información académica correspondiente.

En ese sentido, las escuelas, institutos y universidades podrán efectuar modificaciones hasta el 30 de junio de 2026.

Sigue abierta una inscripción de Progresar

Aunque las convocatorias para Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron, todavía permanece abierta la inscripción para Progresar Formación Profesional.

Esta línea está destinada a jóvenes que buscan capacitarse en oficios y cursos de formación laboral y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre de 2026.

Por ese motivo, quienes no lograron acceder a las otras modalidades aún pueden analizar si cumplen los requisitos para anotarse en esta alternativa y acceder al beneficio económico que otorga el programa.

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