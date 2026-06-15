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Caso Agostina Vega: tres pedidos de jury frenan la asunción del fiscal que liberó a Barrelier

Iván Rodríguez fue designado procurador penitenciario adjunto, pero su asunción sigue suspendida por tres pedidos de jury. Los planteos surgieron por su actuación en la causa contra Claudio Barrelier.

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La asunción de Rodríguez como procurador penitenciario adjunto permanece suspendida por tres solicitudes de jury por presunto mal desempeño. (Foto: gentileza La Voz)

La asunción de Rodríguez como procurador penitenciario adjunto permanece suspendida por tres solicitudes de jury por presunto mal desempeño. (Foto: gentileza La Voz)

El fiscal Iván Rodríguez, cuestionado por haber otorgado la libertad bajo fianza a Claudio Barrelier meses antes del femicidio de Agostina Vega, continúa sin poder asumir como procurador penitenciario adjunto debido a la posibilidad de enfrentar un jury de enjuiciamiento en Córdoba.

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El audio fue grabado pocas horas después de la desaparición de la adolescente. (Foto: gentileza Cadena 3)

La situación del funcionario judicial quedó bajo análisis luego de que trascendiera su actuación en la causa por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente. Mientras la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba evalúa los distintos planteos presentados en su contra, la ceremonia de asunción permanece paralizada.

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La designación de Rodríguez

Rodríguez había sido designado el 30 de diciembre de 2025 por la Legislatura de Córdoba para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario Adjunto y estaba previsto que iniciara sus funciones a comienzos de junio.

Sin embargo, la difusión de su intervención en el expediente de Barrelier modificó el escenario. En mayo de 2025, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega recuperó la libertad luego de permanecer detenido durante casi 20 días y pagar una fianza en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad.

Designación de Rodríguez

A ese antecedente se sumaron cuestionamientos vinculados al avance de la investigación. Milagros, la mujer que logró escapar de la casa de Barrelier, había manifestado públicamente que, durante un año, el expediente no registró progresos significativos.

Mónica Picco, abogada de Milagros, expresó a A24 que no va a "cuestionar al fiscal de ese momento”, en referencia a Iván Rodríguez. “No soy amiga de él y no voy a opinar”, agregó sobre Rodríguez.

Al ser consultada por qué no cuestiona al fiscal de la causa que dejó libre al ahora detenido acusado de femicidio, dijo: “Tomaré las medidas que tenga que tomar en el momento oportuno".

El pedido de jury

En ese contexto, legisladores de Córdoba impulsaron pedidos de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Las presentaciones incluyen acusaciones por presunta negligencia grave, mal desempeño y morosidad en el ejercicio de sus funciones.

Según el punteo incorporado a los expedientes, los cuestionamientos también alcanzan la falta de pericias psicológicas y distintos aspectos de la investigación vinculada a hechos de violencia de género.

Fiscal Ivan Rodríguez 3
Rodríguez había sido designado el 30 de diciembre de 2025 para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario Adjunto y estaba previsto que iniciara sus funciones a comienzos de junio. (Foto: gentileza La Voz)

Rodríguez había sido designado el 30 de diciembre de 2025 para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario Adjunto y estaba previsto que iniciara sus funciones a comienzos de junio. (Foto: gentileza La Voz)

La solicitud cuenta con el respaldo de los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, Frente Cívico y La Libertad Avanza.

A casi un mes del crimen que conmocionó a la provincia, ya son tres los pedidos formales presentados para que ambos fiscales sean sometidos a un proceso de enjuiciamiento.

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