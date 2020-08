Karina la Princesita podría dejar su lugar como jurado del "Cantando 2020": "La verdad es que..."

Karina La princesita

La cosas terminaron de estallar para Karina “La princesita” en la gala del viernes del "Cantando 202", El Trece, cuando se enfrentó con Esmeralda Mitre. La ex del Polaco se mostró fuerte, pero cuando se apagaron las cámaras se desahogó en un llanto desconsolado que fue captado por sus compañeros.

"Empezó a llorar en el corte desconsoladamente. Todos suponían que le había pasado algo personal, pero no que tuviera que ver con todo lo que venía pasando en las galas. Toda la producción y sus compañeros fueron a hablarle", comentó Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana", El Trece, mientras mostraba imágenes de lo sucedido fuera del aire.

Más tranquila, Karina dio una nota en la que explicó que le sucedió: "Me la aguanto porque en cámara no quiero hacer circo. Tengo una vida bastante jodida y me quiero mostrar fuerte y bien, pero a veces me pone mal que desde que comenzó el programa hasta ahora todo me lo están señalando. Si no me gusta, si soy sincera, si regalé nota, me marcan todo".

"Me parece que constantemente se victimizan y dicen: 'Es muy difícil estar en esta pista, es muy difícil ensayar por Zoom'. Ser jurado para mí también es difícil. Me molesta que no lo valoren y que cada vez que digo algo que no me gusta se vayan a quejar. Ya son muchos y me lastima", sostuvo.

Pero, fiel a su estilo los nombro a todos: "Esmeralda (Mitre), Lola (Latorre) y Lucas (Spadafora) que se toman a mal las cosas; Floppy Tesouro y Carmen (Barbieri), cada vez que no me gusta algo siempre están señalando. Me están haciendo sentir que es mi primera vez, para mí estar sentada ahí es difícil. La verdad es que me cansa", argumentó.