Las lágrimas de Karina "La Princesita": "Me da mucha bronca que se subestime la cumbia"

Karina La Princesita

Karina "La Princesita" se emocionó el viernes en el "Cantando 2020", El Trece, y no aguantó las lágrimas en plena devolución.

"Estoy un poco sensible, no sé qué me pasa, calculo que algo de mujeres seguro", comenzó la artista tropical.

Y luego explicó la razón: "Pero por ejemplo ahora me emocionó ver que lo hacen vocalmente serio, no porque es cumbia lo hago como algo bizarro y sin ganas, eso me duele".

Karina La Princesita

"Va más allá de la ropa, me da mucha bronca que se subestime la cumbia, venimos muchos años así", indicó la intérprete.

"Ojalá se la empiece a respetar un poco más. No quiero llorar porque me da vergüenza", finalizó conmovida.