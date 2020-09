¿Le da cabida? Flor Torrente le contestó de forma contundente a Tyago Griffo

Flor Torrente

No sería la primera vez que Flor Torrente se lleve una amor de la productora de Marcelo Tinelli. El año pasado, tras su paso por el “Bailando” se enamoró y comenzó una relación con su coequiper Nacho Saraceni. Pero, cuando terminó el verano también se terminó el amor.

Ahora, la actriz participa del “Cantando 2020” y Tyago Griffo, otro de los participantes, le echó el ojo y aseguró que quedó maravillado con ella.

"Hay una chica que me parece que es el ideal de cualquier hombre, te diría para mí. Lo que cualquier hombre quisiera que es Flor Torrente. La veo como una chica que es todo lo que está bien. Así la veo. Me siento lejos, muy lejos de llegar ahí. No nos conocemos, es más, lo estoy diciendo por primera vez”, dijo el cantante a Juan Etchegoyen para el segmento Mitre Live.

Entonces, aprovechando que a Flor le tocaba hacer una nueva participación en el certamen de canta, Ángel de Brito aprovechó la previa para preguntarle por las declaraciones de Griffo.

"¿Te ves como nuera de La Bomba Tucumana?", consultó conductor. Pero la morocha fue contundente: "No, chicos, le mando un beso. Gracias, Tyago, por el halago, pero no, no".

"Acá jamás (me dijo nada). Eso es lo raro, boquea en la nota y acá estamos todos y no pasa nada. Yo soy más del cara a cara", disparó la hija de Araceli afirmando que personalmente el joven ni se le arrimó.

Además, Flor aseguró que si bien está soltera ella “tiene sus cosas”.