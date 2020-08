Lizy Tagliani a Floppy Cucú: "Te pido disculpas... ¡gorda hermosa!"

Lizy Tagliani

Mañana se cumple una semana de la repentina muerte de Fabián Peloc, más conocida en el ambiente como Floppy Cucú, quien fuera asistente de Lizy Tagliani y terminara en un papel central en "El Precio Justo", Telefe.

La artista se enteró durante el positivo que sufrió de Covid-19 que padecía leucemia. Estuvo 10 días internada en la clínica Clínica Suizo Argentina y el pasado lunes murió.

Durante la semana, Lizy fue compartiendo distintos sentimientos encontrados por la muerte de su amiga. El viernes acompañó a la mamá de Fabián a la peluquería y también reveló que la señora pasa el duelo junto a las hermanas del artista.

Hoy, domingo, Lizy le acaba de pedir perdón a Floppy por recordarla con tristeza y dijo que empezará a tener presente todos los grandes momentos que compartieron desde el día que se conocieron en un boliche.

"Listo se termino te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa a partir de este momento te recordare con alegría picardia una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras... asi eramos unidas cómplices soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo voy a recordarte como me gustaría q me recuerden a mi en definitiva eramos un reflejo la una de la otra... te quiero", escribió Tagliani en Instagram.

Lizy Tagliani en Instagram