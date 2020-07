El llanto de Flor de la V al hacerle un fuerte pedido al Presidente: "Hay miles de compañeras que se siguen muriendo"

Flor de la V

Flor de la V se quebró esta tarde en "Corte y confección" ante la eliminación de Mariana A. Pero además, la jurado aprovechó los 10 años de la sanción del matrimonio igualitario y mandó un mensaje para pedir por leyes que contemplen a los distintos colectivos.

“Qué difícil, qué difícil en este momento, en este día tan especial! Siempre lo dije, cuando vine invitada una vez a este programa. A mí me daba placer ver a Mariana acá, ocupando un lugar diferente. Un lugar distinto, un lugar que nos fue negado durante mucho tiempo", comenzó diciendo Flor.

Y agregó: "Quizá a la gente le cuesta dimensionar, le cueste comprender. Todo el drama que viven nuestros colectivos. El drama, la desilusión, las miradas… Y todo lo que hace falta. Como dije al principio, tenemos leyes, tenemos ley del matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad, pero lamentablemente necesitamos más leyes y políticas públicas que ayuden a construir a un país más inclusivo, en donde nos dejemos de mirar, nos dejemos de discriminar, que no exista más la violencia".

LEÉ TAMBIÉN: El mensaje de Flor de la V al cumplirse 10 años de la ley de matrimonio igualitario

"Por favor, señor Presidente, necesitamos que tengan esa mirada genuina, que no sea solo un discurso, porque nuestras familias están sufriendo, nuestras familias están sufriendo. Tienen que entender que es hora de que cambie el mundo, que cambie la sociedad”, remarcó la actriz.

“Es hora de mirar a nuestras familias y de pedir perdón por todo lo que nos hicieron sufrir durante años. Basta! Decimos basta de negarnos ese derecho! Nunca más! Estamos cansados de que nos miren de costado! Estamos cansados de que nuestros hijos no puedan vivir en una sociedad más inclusiva! Hablamos de lenguaje inclusivo y no hay nada inclusivo! No existe! Hay miles de compañeras que se siguen muriendo! Presos de esta sociedad, tremendamente machista y patriarcal! Esto se tiene que terminar! Señor Aníbal (Alberto) Fernández y diputados, les pido, que traten el tema de Diversidad de Género, porque necesitamos políticas públicas inclusivas! Gracias”,cerró Flor, emocionada.