Lucas Spadafora le pidió disculpas a Nacha Guevara: "Fue un error del cual me hago cargo"

Nacha Guevara Lucas Spadafora

Los videos de Lola y Yanina Latorre y Lucas Spadafora haciendo referencia los temblores corporales de Nacha Guevara generaron mucha polémica y repudio.

Tras el descargo de la jurado del "Cantando 2020", El Trece, y los mensajes de Yanina en Twitter, Spadafora grabó un video que compartió en Instagram donde le pidió disculpas a Nacha.

"Quería hablar un segundito de lo que se habló del video y las burlas. Simplemente quería pedirle disculpas a Nacha y la gente que se haya sentido ofendida", indicó Lucas.

Y añadió "Quiero aclarar que de ninguna manera el chiste sale con la intención de lastimar a nadie o hacer mención a una condición o enfermedad".

"La gente que me consume y conoce sabe que mi humor no se basa en eso. Fue un error del cual me hago cargo. Estoy para aprender acá como todos de los errores", finalizó el joven.