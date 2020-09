Luciana Salazar le contestó a Marcelo Polino quien afirmó que su hija es de Martín Redrado

Polino Luciana

Marcelo Polino fue uno de los invitados de “PH”, Telefe, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. En la entrevista, el conductor volvió a preguntarle sobre su deseo de ser padre pero el periodista contó que “le ganó el sistema” y tras una década de buscarlo ya no quiere adoptar.

Luego llegó el turno de la rueda de confesiones, un segmento del ciclo, y Marcelo volvió a hablar de la familia pero en este caso la de su amiga Luciana Salazar. "Cuando (Salazar) empezó a averiguar y a hacer todos los trámites para ver cómo se realizaba, me dijo: 'Vamos a comer juntos, Poli, pero a solas'. Entonces fuimos a cenar los dos y me dice: 'Mirá, tengo que contarte algo...'", comenzó emocionado.

"Tengo que contarte algo que sabe nada más que mi mamá: 'Voy a tener una hija, voy a tener un bebé', me dijo y yo me quedé helado, porque no entendía bien lo que me estaba diciendo. Me cayó como una ficha de golpe. Y ahí me contó que había viajado a Estados Unidos y que habían subrogado un vientre... Lo sabían Martín Redrado, que era su pareja en ese momento, que la acompañó, su mamá y yo. Entonces fue como un secreto y no se podía decir nada. De hecho, se supo ya cuando llegó Matilda. Así que fueron muchos meses de guardar un secreto que ni siquiera las hermanas (de Luciana) sabían", confesó el periodista.

A partir de eso, Andy especuló: "Está claro, con el secreto que estás contando, que estás confirmando que Redrado es el padre...".

"No, yo no estoy confirmando nada. Yo estoy diciendo que las personas que lo sabíamos éramos yo, su mamá y Redrado. Estoy diciendo quiénes lo sabíamos. Te dije que era emotivo, no me metas en un quilombo", pidió Polino, pero ya era tarde.

"Cuando le preguntás a Redrado, él dice que puso el dinero para que sucediera este milagro, pero que él no participó en nada más...No sé, Polino, ¿qué decís?", dijo Evelyn Von Brocke, que estaba de invitada.

Entonces, todas las miradas apuntaron a Luciana y la modelo decidió romper el silencio para explicar lo que dijo su amigo: “Lo único que tengo para decir sobre esto, es que Polino sólo habló de un secreto, no de quién era el padre”.