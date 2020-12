Luis Ventura se bajó de la candidatura como defensor del pueblo de Lanús: "Hubo cosas que no me gustaron"

Luis Ventura

Luis Ventura se bajó de la candidatura como defensor del pueblo del partido de Lanús y lo comunicó este lunes en el ciclo "Fantino a la tarde", América.

Él mismo había confirmado hace unas semanas que se metía en la política de manera activa donde vive hace años pero finalmente decidió no hacerlo.

"He renunciado a mi candidatura a la defensoría del pueblo del partido de Lanús que se va a realizar la votación el próximo miércoles por una decisión personal", indicó el periodista tras pedir la palabra.

Y explicó: "Agradezco a todos los que me apoyaron y creyeron en mí, creo que no estoy en condiciones de poder responder a la expectativa".

Allí Luis cerró contundente: "Hubo cosas que no me gustaron y cosas que vi que no correspondían. Razón por la cual voy a seguir luchando por Lanús desde otro lugar o desde el llano como siempre".