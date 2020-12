Luisa Albinoni contó que se descompuso antes del ensayo del lunes en el "Cantando 2020"

Luisa Albinoni

Luisa Albinoni tuvo una fuerte pelea en el "Cantando 2020", El Trece, con su coach Augusto Álvarez y su compañero Lautaro Rodríguez.

Las diferencias surgieron luego de que la actriz no tomara partido por el coach en el cruce que él tuvo con Nacha Guevara.

"Soy muy explosiva y cuando algo no me gusta se me suelta la cadena. Soy muy frontal. Yo la llamé a Nacha porque me sentí mal y le ofrecí disculpas", indicó Luisa este lunes en el programa.

Y ante la consulta de Laurita Fernández sobre si tuvo que ser asistida por una ambulancia, indicó: "Sí, fue un momento feo. A los chicos los quiero mucho y quiero seguir con ellos hasta el final".

Y explicó: "No le ofrecí mi renuncia a nadie. Por ahí en caliente dije algo que me iría, pero jamás dejaría mi trabajo. Lo que me dolió es que se ofendieron y no me hablaron todo el fin de semana".

"Los reté como si fuera la madre y les cayó mal. Creo que cuando está en un grupo hay códigos y hay cosas que no se cuentan", finalizó.