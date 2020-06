Maju Lozano explicó por qué no funcionó su romance con Christian Petersen

Maju Lozano

El romance entre Maju Lozano y Christian Petersen comenzó a fines de 2014 y el celestino había sido Darío Barassi. La relación parecía prosperar, ambos compartieron salidas, mensajes de amor en sus redes y demás, pero un día antes de que termine el 2015 se separaron.

Ahora el cocinero tomó mucha notoriedad al convertirse en todo un galán de las tardes gracias a su puesto como jurado del reality “El gran premio de la cocina”, El Trece. Christian despierta suspiros en las participantes y hasta tiene coqueteos con Carina Zampini, la conductora.

Entrevistada por Catalina Dlugi, Maju Lozano recordó cómo fue esa relación y aseguró que cortaron porque: "No teníamos nada que ver"

“En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, explicó la conductora. Además, contó: “Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, si se puede...”.

“A veces, no se puede porque terminan mal las relaciones. Pero uno es una persona grande, comparte cosas, intimidades, en su momento uno los quiso mucho”, reflexionó.

Maju está en pareja con Juan Lagarza desde hace casi dos años, ambos iban a contraer matrimonio pero lo cancelaron.