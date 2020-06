El destape hot de More Rial: Al desnudo tras salir de la ducha

Nore Rial

Hace un poco más de un mes, en plena cuarentena por coronavirus, More Rial le puso punto final a su relación con Facundo Ambrosioni, tras descubrir en el celular del futbolista evidencia de que le era infiel.

More se apoyó en su familia, amigos y su hijo Francesco Benicio y se recuperó emocionalmente. Empoderada ahora decidió mostrar su perfil más sexy en las redes.

Ya se había animado a levantarse la remera en una foto mostrando el escote de su delantera, ahora -relajada frente al espejo- grabó un video al salir de la ducha, sosteniendo una toalla, completamente desnuda.

“Ella dice siempre sola que mal acompañada”, sumó en texto la hija del conductor de “Intrusos”, América. La publicación recibió miles de “likes” y comentarios, entre ellos, el de Enrique Sánchez, quien está volviendo a conquistarla. “Estás bomba”, le escribió el jugador de fútbol.

More contó cómo cambió su cuerpo desde que decidió someterse a una cirugía para bajar de peso. “Me hice un by pass gástrico a los 16 años. Después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas. Me las había hecho y después de quedar embarazada con la leche se complicó. Me las volví a hacer en diciembre”, contó.