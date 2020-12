Mariana Gallego sobre la manifestación en la puerta de la casa de Mirtha Legrand: “Lo que hicieron ayer rozó la extorsión”

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand vivió un momento muy angustiante cuando, el martes por la tarde, un grupo de representantes del Sindicato de Choferes Particulares, adheridos al gremio de Camioneros, llegaron a la puerta de su departamento en Avenida Del Libertador y Scalabrini Ortiz a protestar e intentaron entrar a hacer una inspección, sin orden judicial.

“Estacionaron 20 autos, bajaron personas y comenzaron a golpear las ventanas. El portero no los dejó entrar”, contó Mariana Gallego, la abogada de la diva, a “Extra BDA”, de A24.

“No hubo orden Judicial, no fue un allanamiento”, sostuvo la letrada y aseguró que “lo que hicieron ayer rozó la extorsión”. Además, reveló que por eso ya hicieron una denuncia penal por amenazas y extorsión.

El sindicato se presentó en el lugar ya que decían que su chofer no se encuentra inscripto y no hacen aportes a la entidad sindical. “El sindicato no existía en la época que el chofer de Mirtha comenzó a trabajar”, reveló la abogada y contó que el trabajador jamás hizo una denuncia al respecto.

“Lo que más le molesta a Mirtha es que la tilden de evasora”, dijo Mariana y aseguró que su defendida siempre pagó y se hizo cargo de todos sus impuestos.