Martina Soto Pose le recriminó a José Chatruc por haberla hecho vivir un "gesto desconsiderado y patriarcal"

La conductora de Rock & Pop, Martina Soto Pose, le hizo un reclamo al colega radial José Chatruc por haberlo visto orinando en el baño de mujeres y con la puerta abierta.

"Recién pasé por el pasillo de la radio y tuve que verle la espalda a Chatruc mientras meaba con la puerta abierta en el baño de mujeres. Uno de los gestos más desconsiderados y patriarcales que me tocó presenciar. The horror", escribió anoche en su cuenta oficial de Twitter.

Martina y José comparte en el mismo edificio ya que ella está hasta las 00 al frente de Rock & Pop y él en Radio Colonia junto a Alejandro Cupito y Matías Alé.

José pidió disculpas de inmediato también a través de Twitter y le resaltó que lo mejor era hablarlo en privado.

"Te pido disculpas Martina, pensé que no había nadie en ese piso, y no quise tocar el picaporte! me parece que era para hablarlo en privado, ya que no tuve intención de hacerte pasar un mal momento! No me conocés y me parece un poco exagerado y agresivo tu comentario!", contestó.

El intercambio generó una cantidad enorme de comentarios de gente a favor y en contra de ambos.

Por suerte, todo se resolvió con un llamado privado que la propia Martina se encargó de difundir.

"Reconozco que mi tuit probablemente fue tan innecesario como la actitud de Chatruc. Ya nos pedimos disculpas mutuamente. Pero si uds piensan que esto se habla en privado... no creen que evacuar los esfínteres debería reservarse al mismo ámbito? Say no more", expresó.