El mensaje de Andrea Taboada en medio de la guerra entre Yanina Latorre y Ulises Jaitt

Ulises Jaitt fue siguiendo de cerca desde Twitter el escándalo entre Lola, Yanina Latorre y Lucas Spadafora con Nacha Guevara.

En este marco, Yanina contó que llevará a la Justicia al hermano de Natacha por su constante remarcación del tema vía redes.

“Le voy a hacer una denuncia por acoso y hostigamiento, y no es una amenaza. Habla de barbaridades que me mandan, del Inadi… Y no es para una mala burla, que reconozco que hice un mal chiste y me desubiqué. ¿Pero qué quieren que haga? Me van a mandar a la hoguera”, indicó Latorre al aire en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

“Pero me parece que este chico, al que jamás le hice nada sino todo lo contrario, se obsesionó con nosotras dos y está todo el día así. Creo que son más graves sus insultos hacia una nena, porque es tío de dos criaturas”, agregó.

Lo cierto es que en medio de la polémica por el tema Guevara, Andrea Taboada lanzó un mensaje el viernes en Twitter donde se refirió a este tema en particular y se refirió a su vivencia familiar con un sentido mensaje.

"Me solidarizo como lo expresé ayer con todas las personas que padecen estas enfermedades. Parkinson/Alzheimer. Triste. Mi mamá se llama Sofia. No voy a dar más detalles. Besos mamá", indicó profunda la panelista.