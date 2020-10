El mensaje de Nacha Guevara tras el positivo de coronavirus de Lola Latorre

Nacha Guevara Lola Latorre

El fin de semana se confirmaron los casos positivos de coronavirus de Lola Latorre, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta en el "Cantando 2020", El Trece.

"Acá estamos, Lolita dio Covid positivo, qué amargura que tengo. Bueno, a partir de hoy son diez días. A nosotros no nos hisoparon pero al estar todos juntos nos dan como positivos", indicó Yanina Latorre en un video que compartió en Instagram.

Y agregó: "Lolita tuvo dos días de síntomas, dolor de cabeza, nada grave ni tremendo, y cansando. Y ahora a bancar los trapos, ¿no Loli? Qué vamos a hacer, Lolita está angustiada, y bueno, ya está".

"Todos creían que me lo iba a agarrar yo que ando de acá pero allá pero zafé. Nadie es inmune, nos agarró, yo lo único que espero que no nos agarren síntomas fuertes. Menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana", finalizó la panelista.

En este marco, Nacha Guevara compartió un mensaje de aliento para Lola y el resto de sus compañeros de programa para desearles una pronta recuperación tras aquella polémica por la burla de la joven y Lucas Spadafora a la jurado por los temblores corporales.

"Espero que se pongan bien pronto Lola, Brian y Ángela. Cuídense mucho. Un beso", fue el mensaje que publicó Nacha en las redes.