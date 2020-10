Mina Bonino contó el exuberante regalo que le hizo su novio Fede Valverde

Mina Bonino

Mina Bonino se fue a ver la final de la Copa Libertadores de 2018 a Madrid pero nunca más regresó. Allí vivía Fede Valverde, el jugador uruguayo de 22 años que se luce en el Real Madrid, a quien conoció por Instagram y dejó todo para irse con él. Juntos fueron padres.

La pandemia por coronavirus los confinó en la capital española y ahora, con las eliminatorias para el mundial de de Qatar 2022, el jugador fue llamado por la Selección uruguaya y ella aprovechó para regresar al país y presentarle su hijo a sus familiares y amigos.

“Yo iba a empezar a trabajar en Fox, iba a ir a cubrir River. Puse en una balanza lo que pesaba más y no me arrepiento, estoy mucho más feliz, sana y alejada de los medios”, dijo a “Esto no es Hollywood”, el programa radial de Fernanda Iglesias.

“Los primeros años de televisión me terminé enfermando. Ya no tengo que preocuparme por el físico, no tengo que arreglarme”, admitió la periodista que ahora asegura estar muy tranquila y en paz.

“Nos íbamos a casar este año, no podemos programar nada, es todo una incertidumbre", contó y dijo que está muy enamorada: “Me convertí en un pan de Dios ahora, me da miedo amar tanto a alguien”.

“Fede me regala camperas Louis Vuitton pero no las uso, no van conmigo”, dijo sobre su estilo y luego la periodista confesó que su pareja le regaló una cama solar ya que ella es fanática de estar bronceada. “Me regaló una cama solar, yo invierto bien. Amo la cama solar, estoy bronceada todos los días así”.

“Yo no me visto bien, no uso carteras, pero tengo una cama solar”, se burló sobre sí misma.