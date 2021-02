Mirtha Legrand sobre la lista de sus saludos de cumpleaños: "Macri me llamó, Alberto no me llamó"

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand celebró anoche sus 94 años en una íntima cena familiar, en la que disfrutó de su gran día.

“Me voy a reunir con la familia y con amigos, pero pocos porque el protocolo permite 20 personas, somos 14, 15, más o menos. Me voy a empezar a preparar a las 6 de la tarde, para estar espléndida a la nochecita”, había anticipado La Chiqui.

La conductora celebró su cumpleaños junto a sus más íntimos en la casa de Marcela Tinayre en Barrio Parque. Al llegar a su festejo, la conductora frenó a dialogar con la prensa, que la esperaba allí.

Mirtha reveló que la semana que viene ya se dará la vacuna contra el coronavirus y que volverá luego a la televisión dos domingos por mes, mientras que Juanita Viale continuará acompañando a su abuela.

Por otro lado, cuando la periodista le preguntó acerca de los llamados que recibió, Legrand reconoció: "Me llamó Macri. Alberto no me llamó". De esta manera, La Chiqui reconoció que el expresidente, sí la saludó en su día, mientras que tanto Alberto Fernández no se comunicó para dejarle un mensaje.

Foto portada: Infobae.