More Rial aclaró si estuvo el fin de semana en una fiesta clandestina junto al papá de su hijo

More Rial

Morena, la hija de Jorge Rial, hizo su descargo en Instagram luego de ser involucrada en versiones de que habría participado en una fiesta clandestina y que su ex pareja.

Todo trascendió cuando Facundo Ambrosioni, papá de Francesco, terminó hospitalizado.

“Están diciendo que fui a una fiesta clandestina, que Facundo, el papa de mi hijo, también estuvo en una fiesta clandestina… no, chicos. Se fue a pasar el fin de semana con sus amigos a Potrero Garay, en Córdoba”, expresó More.

Y añadió: “Le quisieron robar, le rompieron una botella de vidrio en la cabeza, y le cortaron la oreja. Por ende, fui yo a buscarlo. Pero nadie estuvo en una fiesta clandestina”.

Visiblemente enojada, apuntó contra quienes difundieron la falsa noticia. “Fíjense, ya que se hacen tanto los capos, la cantidad de fiestas que hay y que yo, ni siquiera, estoy yendo. Y la cantidad de choreos que hay que el se la llevo, por suerte, bastante bien, más allá del botellazo, pudo zafar", enfatizó.

Y siguió: “Pero hay gente que la matan como si nada. Fíjense un poco más en sus vidas y déjense de romper un poco las pelotas. Dejen de acusar porque nadie fue a ninguna fiesta clandestina y preocúpense un poquito mas por sus cosas”.

El distanciamiento con su padre

En la noche del domingo, Jorge Rial estuvo como invitado en "El Show de los Escandalones" (América TV), el programa de su compañero Rodrigo Lussich.

Entre sus declaraciones, el conductor de "Intrusos" habló de su relación con su hija Morena Rial, con quien está distanciado.

"A veces hay que mantener distancia. A veces la distancia en un síntoma de amor", indicó Jorge sobre su relación con More, que actualmente vive en Córdoba junto a su hijo, Francesco Benicio, fruto de su relación con Francisco Ambrosioni.

Y luego señaló: "Haciendo un balance no creo que haya sido un buen padre. No creo. A veces veo cosas y me digo 'podría haber hecho otras cosas, podría haber criado a mis hijas de otra manera'. Me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena. Y bueno, es responsabilidad mía".

"Yo asumí la paternidad 100 por 100. La paternidad nada más, nunca hice de madre. Ese lugar es imposible, el hombre no puede ocupar ese lugar. No nos da la cabeza, no nos da el sentimiento. Nosotros somos más de delegar. A mí me tocó no delegar, hacerme cargo. No sé si lo hice bien. Yo todavía cargo con mucha culpa", expresó Rial, también padre de Rocío.