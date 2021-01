Moria Casán fuerte contra Nacha Guevara: "Resultó ser otra totalmente contraria a lo que ella pregona"

Moria Casán

Moria Casán y Nacha Guevara habían protagonizado varios cruces al aire en el "Cantando 2020", El Trece. La relación entre ellas estaba tirante desde hace tiempo.

En charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina", La Once Diez, La One fue consultada por este tema y fue muy categórica en su respuesta.

“¿Con la única que te equivocaste fue con Nacha, que terminaron tan mal?”, le preguntó Catalina Dlugi en relación a esas peleas con su compañera de jurado.

Moria Casán

“No, la verdad es que yo siento que no me equivoco cuando doy algo, no me arrepiento de haber dado algo, se lo pierde ella. Lo que pasa es que yo pensaba que era una cosa y resultó ser otra totalmente contraria a lo que ella pregona”, comentó Moria.

Y remarcó que le molestó el comportamiento de Nacha durante "La gran depresión", la obra que protagonizaron el año pasado en el Multitabaris.

“Vi el desastre que hizo ahí, desde cercenar un libro hasta maltratar gente, echarla, empoderarse ella como directora, una cosa de avaricia escénica fatal. Ya está, fuera de mi vida, guillotina, purpurina, y la tilinguería intelectual a la cañería”, señaló.