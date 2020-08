Moria Casán ya no la puede ni ver a Laurita Fernández y lo demostró con un "me gusta" que luego borró

Moria Laurita

El primer día ya quedó planteada la polémica que podría explotar entre Moria Casán y Laurita Fernández. Fue inmediatamente tras presentarla como jurado que la “One” se dirigió a la rubia a decirle varias cosas, entre ellas que prefería decirle “coco” por ser co conductora y no Laurita, pero la rubia pidió que la siga llamando así.

Luego las cosas se fueron desgastando en cada entrega y el grito de guerra fue cuando Laurita frenó a la jurado, justo cuando quería hacer un comentario. La diva se paró, se quiso ir del estudio y hasta amenazó con renunciar. Incluso, le marcó a la conductora que le quita protagonismo a Ángel de Brito, el otro conductor.

A todo esto se sumó un extraño “me gusta” de Moria a una fanática suya en Twitter. La seguidora insultó a la ex de Nicolás Cabré y hasta deslizó el comentario retrógrada de que la rubia está ahí por "estar pasando por una buena cama".

"La One es lo más, sin ella no hay show. La mejor, la única. Se le plantó a la estúpida de Laurita. No sé como sigue la tilinga sin que nadie la frene. A Ángel de Brito lo anula, pero la culpa es de él que no se hace valer. Por buena cama estará pasando Laurita", escribió la seguidora.

"Siguen los me gusta de Moria⁩ contra Laurita, se ve que no se la fuma nada", escribió De Brito que logró captar la pantalla antes que la “One” se de cuenta y lo borre.