Nazarena Vélez reveló cómo está la relación con José María Muscari: "Cuando algo se rompe..."

Nazarena Velez

Pasaron casi 4 años del momento de la pelea y distanciamiento de Nazarena Vélez con José María Muscari. Ellos volvieron a encontrarse, limaron asperezas pero las cosas siguieron truncas entre ellos.

La disputa se dio tras que trascendió de un polémico audio de él burlándose de Federico Bal (29), el ex de Barbie Vélez, en una fiesta en la casa de Nazarena. El tema fue que el productor y dramaturgo acusó a la ex vedette de difundirlo.

Ya, a varios años, las cosas entre ellos están bien pero la amistad no va más. “Está todo bien pero no hay más contacto. No me quedó la sensación de la amistad ni las ganas, para ser completamente sincera”, contó Nazarena al ciclo que conduce Jey Mammon “Estelita en casa”, América.

“Si tengo buena onda, él me mandó un mensaje a principio de año, yo estaba en San Rafael (Mendoza). Me encantó el mensaje, mucho más porque estaba muy emotivo con Titi (su hijo más chico de la relación con Fabián Rodríguez)”, contó.

“Como familia compartimos un montón de cosas: él es el padrino del hijo de mi hermano, de Jesús. De verdad compartimos un montón de cosas”, afirmó y agregó de forma contundente: “Pero cuando eso se rompe yo siento que no hay mucho más que se pueda hacer”.